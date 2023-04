Antonio Ruiz: "Esto se soluciona solo con una decisión política, si no hay respuesta el conflicto se agudizará"

En medio de una nueva jornada de paro municipal convocada por FESTRAM, el secretario del SITRAM, Antonio Ruiz, manifestó que la solución para estos conflictos laborales está en manos del gobernador Omar Perotti. Pero no desligó a los municipios y comunas, "que no se hagan los desentendidos porque ellos saben bien que es una vergüenza lo que se cobra de asignación.Y si hablan tanto de autonomía y bla bla bla, porque no toman la decisión y cada uno mejora la asignación de sus trabajadores", preguntó.