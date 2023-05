A dos años de asumir, los tres senadores nacionales por Santa Fe son otra vez candidatos en la provincia

Las vueltas de la política. A dos años de una elección en la que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio compitieron en Santa Fe para que en el Senado se escuche la voz de la provincia, sus tres senadores nacionales ya se proponen como candidatos para otros cargos.

Dos de ellos ingresaron por la alianza entre radicales y el PRO: son la periodista y conductora de televisión Carolina Losada -revelación de los comicios del 2021-, y el ex intendente de la ciudad de Avellaneda -donde tiene su sede la empresa Vicentin- Dionisio Scarpin.

El tercero es el periodista deportivo rosarino y ex comentarista de Fútbol para Todos, Marcelo Lewandowski, la carta fuerte del peronismo para las elecciones de gobernador que se harán el próximo 10 de septiembre.

Lewandowski y Losada se postulan para gobernar Santa Fe, y el 16 de julio deberán superar en las respectivas internas de sus frentes electorales a otros candidatos. El de la coalición que lidera el peronismo lleva la delantera para esas PASO, después que al cierre de listas fuera consagrado como el candidato oficial al que respaldan el gobernador Perotti y el ministro Sergio Massa. Deberá superar a tres rivales dentro del frente denominado “Juntos avancemos”.

Losada tendrá una dura confrontación con Maximiliano Pullaro, el ex ministro de Seguridad que eligió el fallecido ex gobernador socialista Miguel Lifschitz, y a quien sostuvo durante sus cuatro años de mandato. La pelea interna no sólo promete ser pareja, sino también virulenta. Habrá otra candidata dentro de la coalición llamada “Unidos para cambiar Santa Fe”: por el socialismo se postula la ex intendenta de Rosario