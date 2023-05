En este encuentro, Pullaro presentó a los integrantes de su lista y brindó una conferencia de prensa. Además, se reunió con los precandidatos a intendentes, presidentes comunales y concejales del Departamento San Cristóbal.

Acompañando a Pullaro estuvo Gisela Scaglia, quien lo acompaña en la fórmula para la gobernación. También estuvieron presentes el primer candidato a Diputado Provincial, José Corral, ocupando el tercer lugar en la lista, Marcelo González, el Senador Provincial Felipe Michlig, el Diputado Fabián Bastia y el legislador Juan Cruz Cándido.

Esta visita y los encuentros realizados son una clara muestra del compromiso de Pullaro y su equipo con la ciudad de San Cristóbal, respaldando de manera sólida la gestión actual del intendente Horacio Rigo. Durante su intervención, Pullaro enfatizó lo siguiente: "Juntos, me comprometo a garantizar la llegada de los recursos necesarios para que San Cristóbal pueda llevar a cabo las obras y programas que requiere. Es fundamental destacar que la gestión junto a una persona que conozco desde hace más de 25 años no es comparable a trabajar con alguien desconocido. Por supuesto, no vamos a discriminar a nadie, pero les pido que confíen nuevamente en el flaco Rigo, para liderar los destinos de esta ciudad. Permítanme trabajar junto a Felipe y a todos los demás, al lado de un líder honesto, una persona íntegra y comprometida con el crecimiento de esta ciudad."

El compromiso de Pullaro y su equipo es evidente al asegurar que los recursos necesarios llegarán a San Cristóbal para impulsar el progreso y llevar adelante las obras y programas requeridos. Asimismo, se destaca la importancia de la cercanía y el conocimiento de la gestión junto a alguien con una relación de confianza de larga data y bajo los principios de honestidad e integridad.