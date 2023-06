Y un día, el tren de pasajeros retornó a Arrufó

El Secretario General de la Unión Ferroviaria, acompañado del gobernador de la Provincia Omar Perotti, junto a la directora de Trenes Argentinos, Eliana Gramigna, el Presidente Comunal de Arrufo Cristian Piumatti, el Pre Candidato a Senador José Luis Sánchez, la Ministra de Infraestructura Silvina y funcionarios provinciales, fueron quienes encabezaron un día que quedará marcado a fuego en la historia de Arrufó. El retorno de la formación ferroviaria despertó una ola de emociones entre los habitantes de la localidad, quienes vieron cumplido un anhelo largamente acariciado. Durante las tres últimas décadas, la ausencia del tren había dejado un vacío en la comunidad, y este día marcó un hito en la historia del pueblo, porque la Línea Mitre que une la terminal de Retiro, en Buenos Aires, con la ciudad de Tucumán tendrá una nueva parada de la línea en la estación ferroviaria de Arrufó.

Durante el acto público, Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria, remarcó que “estas son las políticas que queremos y generamos. Muchos en tiempos de campaña buscan confundir a la gente diciéndoles que los trenes dan pérdidas, que es un sistema deficitario y no es así, el tren, como transporte de carga, cada vez crece más. Es cierto también que necesitamos imperiosamente que se termine de sancionar la Ley Nacional de Transporte, pero tren no da pérdidas, es una herramienta y servicio más que hoy, por ejemplo acá en Arrufó, nos da la posibilidad de reencontrarnos, y cuando el año pasado el Presidente Comunal nos llevó una pila de carpetas para que se pueda reactivar esta línea, a las semanas le dijimos que sí, no anduvimos con mentira y con promesas falsas como han hecho otros representantes del departamento que nunca se ocuparon del tema, nos pusimos a trabajar y hoy aquí, acá, están los resultados”.

“Esta es la política que queremos para nuestro departamento, hay que dejar las peleas sin sentido de lado y trabajar verdaderamente por gente. Hay que darles soluciones reales, políticas claras y con visión de futuro, por eso también nos hemos comprometido con el departamento, apoyamos a José Luis Sánchez para que el cambio sea posible. Respetamos las decisiones de la gente durante años, pero somos conscientes que un futuro mejor también es posible para tofos, no solo para unos pocos”, sintetizó Sasia.

Al arribo de tren en Arrufó, el gobernador sostuvo la importancia de recuperar esta estación ferroviaria: “Sin duda que es una emoción para los que sienten el tren como una comunicación central en la vida. Los que no lo han podido tener antes hoy lo empiezan a descubrir y el deseo de la permanencia, el deseo de que estos hermosos vagones, esta hermosa infraestructura que se va montando en ferrocarriles, nos acompañen los próximos tiempos para la movilidad de nuestra gente, para la logística y para la carga necesaria”.

Y remarcó que “estas son decisiones que llegan al interior profundo, porque aquí no acaba de pasar una locomotora y vagones, aquí acaba de pasar el progreso, aquí va el trabajo y los sueños de nuestra gente, la posibilidad de comunicación, de arraigo todo eso y mucho más va en un ferrocarril. Tener hoy la posibilidad de sumar una parada en Arrufó tiene un impulso clave de los que se está viviendo con el ferrocarril en la provincia y también en la ciudad de San Cristóbal”.

“De toda la inversión nacional en ferrocarriles, nuestra provincia es la mayor beneficiaria de los nuevos tramos de vía, que nos atraviesan a nivel provincial, que nos permiten la llegada a los pueblos, que nos permiten circunvalar Santa Fe y que nos permite ir despertando una expectativa en cada uno de los pueblos y ciudades donde el tren vuelve a pasar, finalizó el mandatario.

A su turno, la directora de Trenes Argentinos, Eliana Gramigna, transmitió las salutaciones del presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci y expresó la alegría enorme que genera en la gente cada vez que un tren vuelve a una localidad. Esto no es más que la decisión política de seguir conectando ciudades, de seguir generando oportunidades de progreso y de crecimiento para cada comunidad a la que regresa el tren”.