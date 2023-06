Es claro que jamás tomaría una medida de esas características y lo comprobamos a través de las cámaras de seguridad que tiene la Comuna, donde se observa al cuñado de una empleada comunal, delegada sindical, que empieza a tomarle fotos luego de armar la escena.

En ese momento pasa otro empleado y se ve como el fotógrafo se esconde deliberadamente, por lo que queda claro la premeditación que hubo para perjudicarme, relató Imoberdorf.

Además recordó que la madre de esta empleada y otro cuñado están en la lista opositora para las elecciones.

Por lo tanto ya enviamos el video al gremio SITRAM, además hice la denuncia policial, porque esto no puede pasar. Los empleados deben prestar servicios a la comunidad, y no prestarse para hacer una movida de estas características que es algo muy grave.

Todo esto no puede quedar así, porque hoy me hicieron esto pero no sé lo que harán mañana. No es la primera vez que actúan para perjudicarme, denunció lmoberdorf.

Como no pueden cuestionar mi gestión de gobierno por todo lo que estoy haciendo por el pueblo, entonces tratan de ensuciarme con estas maniobras, destacó la jefa comunal