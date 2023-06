Marcos Cleri evaluó el proceso electoral nacional y provincial en marcha

La precandidata a diputada provincial de la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe) también denunció que el delito y la violencia "se le fue de las manos al gobierno provincial por no haber tenido nunca un plan de seguridad, de justicia y de desarrollo social".

El actual presidente comunal de Villa Trinidad es candidato de una de las propuestas del Justicialismo para Senador provincial. En diálogo con medios regionales sostuvo que "era momento de que deje mi cargo de presidente comunal, yo creo que la alternancia es buena, no hay que tenerle miedo. No se puede estar en un mismo cargo político hasta que uno se muere. La gente espera un gesto de todos los políticos, no soporta más que se perpetúen en el poder y por eso se entiende su bronca".