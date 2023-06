El círculo cercano de Charly García aseguró que se encuentra bien y desmienten las versiones que comenzaron a circular el lunes por la noche luego de que Esteban Trebucq asegurara en el ciclo de A24 La cruel verdad que el músico “no camina ni habla” y aseguró que alguien de su entorno había comparado su estado con el de Diego Maradona en los días previos a su muerte.



“Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly (...). Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina. Su entorno, que está muy preocupado por todo esto, trata de que muy poca gente se acerque a Charly. Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace”, disparó Trebucq. Sus declaraciones, como era de esperarse, generaron alarma entre los seguidores del autor de “Canción de Alicia en el país”.

Sin embargo el estado de salud del cantante no tuvo ninguna variación en el último tiempo y desde su entorno confirmaron que el músico tiene su movilidad reducida y se maneja en silla de ruedas, algo que ya era público desde que se lo vio en el festejo de su cumpleaños en 2022.



Repercusiones en las redes

La cantante María Rosa Yorio desmintió a Trebucq en su cuenta de Facebook: “¡Charly está bien! Además, no es lo mismo que Maradona. Respeten a la gente que lo cuida y ama. Están lastimando a las personas que lo cuidan y que Charly elige para eso”, escribió su exmujer y madre de su hijo Migue.

La desmentida de María Rosa Yorio

Rosario Ortega, hija de Palito y Evangelina Salazar y miembro de la banda de Charly, corroboró esta versión y también apuntó al periodista: “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambió en estos días. Armó un revuelo solo por querer decir algo el pelado de A24″, aseguró la cantante. Su hermana Julieta, en tanto, compartió en sus historias la frase: “Sonría, todavía existe Charly García”, pintada sobre un camino de cemento, y con el tema “De mí” sonando de fondo.



El mensaje de Julieta Ortega dedicado a Charly García

También a través de las redes sociales, Beto Casella intentó llevar tranquilidad a los fans del líder de Sui Generis y Serú Girán. “Afortunadamente, Charly García no padeció ningún percance en su salud en las últimas horas o días. Está haciendo sus trabajos de kinesiología, escucha música, ve películas y hasta toca su tecladito, siempre acompañado de su inseparable compañera Mecha y su amado hijo Migue”, informó el conductor de Bendita.



La última imagen de García fue compartida por Iñigo hace dos semanas en sus historias de Instagram. Allí se ve al músico recostado y sonriente. “Charly viendo Blondi, de Dolores Fonzi”, escribió la exmodelo junto a la fotografía, aludiendo a la ópera prima de la actriz estrenada hace algunas semanas.