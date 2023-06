Como cada 28 de junio, este miércoles se celebra en Argentina y en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBT, pero desde hace un tiempo, durante todo el mes de junio se llevan adelante actividades conmemorativas que buscan promover la tolerancia y la igualdad.



En Argentina, la primera marcha del Orgullo se llevó a cabo el 28 de junio de 1992 en Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde algunos años, las Marchas del Orgullo se realizan a fin de año.

Argentina cuenta con una normativa vigente vinculada a derechos de las personas LGBTIQ+ que es considerada una de las más amplias del mundo, pero aún quedan deudas pendientes y derechos por conquistar. Estas son algunas de las conquistas y lo que falta.

Ley de Matrimonio Igualitario

La Ley de Matrimonio Igualitario (Ley N° 26.618) se sancionó el 15 de julio de 2010 y ubicó a la Argentina entre los diez primeros países del mundo, y en el primer lugar en Latinoamérica, que permitieron el matrimonio civil entre dos personas del mismo género.

Ley de Identidad de Género

La Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743) se aprobó el 9 de mayo de 2012, una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género.

Ley de Reproducción Médicamente Asistida

La Ley de Reproducción Médicamente Asistida (Ley N° 26.862) se sancionó el 5 de junio de 2013 y establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita e igualitaria a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo.

DNI no binario

El DNI no binario se estableció por decreto N°476/21 y de esta manera Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer los derechos de las personas que no se identifican con el género femenino ni masculino.



De esta manera, las personas autopercibidas como no binarias pueden utilizar la letra “X” o el símbolo “<” en el apartado del Documento Nacional de Identidad que requiere especificar el sexo.

Qué derechos faltan conquistar

Desde el colectivo LGBTQI+, aseguran que la implementación afectiva y la aplicación de ley de Educación Sexual Integral es una materia pendiente en todo el país. La Ley N° 26.150 establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral y crea el Programa Nacional de ESI, con el propósito de garantizar el acceso a este derecho en todas las escuelas del país.

La aprobación de Ley Integral de Acceso a Derechos para Personas Trans, es otra de las grandes deudas pendientes. La iniciativa busca asegurar el pleno ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos de las personas trans, a través de la promoción e implementación de acciones positivas que tiendan a garantizarlos.

Otra de las demandas son herramientas efectivas para combatir el acoso y hostigamiento escolar y rechazar toda forma de discriminación, violencia y exclusión entre los integrantes de la comunidad educativa, incluso si se cometen virtualmente.

Por qué se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+

Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales. La mayoría de los eventos del Orgullo tienen lugar cada año en el mes de junio, aunque algunas ciudades realizan sus celebraciones en otras épocas del año.