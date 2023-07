"Santa Fe va a liderar el modelo de cambio en la República Argentina"

"Santa Fe va a liderar el modelo de cambio que va a venir a la República Argentina porque la provincia va a ser otra, porque si hay honestidad en la administración de los recursos públicos y carácter para defenderla ante cada embate del Gobierno Nacional, la provincia no sólo va a ser la segunda de la República Argentina sino que va a liderar el cambio de modelo en nuestro país".

Avalado por unos 500 mil votos según sus cálculos -que por sí solos superan a los de todos los precandidatos justicialistas- Maximiliano Pullaro se muestra entusiasmado en su propuesta y mesuradamente confiado a las puertas de la Casa Gris. Sabe que para ser gobernador deberá ganar la elección del 10 de septiembre. Este miércoles, reunido con casi 50 instituciones de distinta índole, Pullaro se acercó para dialogar con la gente. Luego, en el área Industrial se reunió con empresarios e industriales para conocer sus necesidades.

El radical, nacido en Venado Tuerto pero habitante de Hughes de los 3 años, se trazó el objetivo de llegar a la Casa Gris y fue construyendo -desde hace 20 meses- equipos y programas para presentarle a la sociedad.

Licenciado en Administración Pública, en un extenso diálogo con El Litoral, postuló asistir al sector productivo sin subir impuestos, dejar atrás al populismo con un Estado eficiente, defender la provincia de Santa Fe de cualquier embate del gobierno central -incluso si Rodríguez Larreta es presidente- y adelantó nombres de colaboradores en áreas claves del Estado.

- Dijiste que tenés equipos; como candidato, ¿estás preparado con un gabinete armado para llegar a la Casa Gris?

- Tenemos equipos en todas las áreas, personas que trabajaron en gobiernos anteriores e incorporaciones de partidos que se sumaron a Unidos. Somos lo mejor del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio.

- ¿Vas a lotear el gobierno? Son muchas las fuerzas políticas que se integran en Unidos para Cambiar Santa Fe.

- Todavía no hemos ganado. Nos toca coordinar con las fuerzas políticas las diferentes áreas del gobierno.

- Hablaste de cláusula gatillo para empleados públicos y hay obras públicas paralizadas. ¿Cómo conciliar la promesa con los escasos recursos?

- El desafío es un Estado más eficiente, que ordene los recursos humanos, los logísticos y los financieros. Podemos darle más bienes a los santafesinos. Yo puedo mostrar un estilo de gestión; lo hice en seguridad. Cuando asumí había 30 móviles policiales en la capital y me fui con 90 móviles en calle; había menos de 60 móviles en calle en Rosario, me fui con entre 180 y 240 móviles en calle. Las compras que hice en el Ministerio de Seguridad las pagué por debajo del precio de lista, por ende por debajo del monto de licitación. Y en función de lo que me permite la ley, pude comprar el 20% más. Eso es eficiencia en la administración de los recursos.

- ¿Habrá diálogo con los gremios?

- Junto a los empleados públicos vamos a lograr un Estado más eficiente, porque a veces se le exige mucho a los empleados públicos, pero se les da poco por parte del gobierno. El error es del gobierno, no del empleado público; entonces trabajando junto con los policías, trabajando junto con los docentes, que son los grandes sistemas, y con los médicos que tiene la provincia de Santa Fe, y logrando mayores niveles de eficiencia, vamos a lograr mantener no solo la cláusula gatillo, sino poderle pagar más a los empleados públicos.

- UPCN y ATE hicieron campaña por candidatos del oficialismo. ¿Cómo imaginás un vínculo si hay cambio de signo en la Casa de Gobierno?

- Institucional y con paritarias, como indica la ley. Nosotros entendemos que tenemos que empezar en enero las paritarias, fundamentalmente con el sistema educativo, para no tener paros en marzo y en función de los recursos que tiene la provincia actualizar los salarios de los empleados públicos.

- ¿Y la obra pública paralizada?

- La provincia de Santa Fe, durante casi tres años, tuvo el equivalente a tres y media masas salariales en el banco. Eso también implica una falta de eficiencia en la administración pública; un buen gobierno es un gobierno que hace obras, presta mejores servicios y es eficiente a la hora de resolverle los problemas a los santafesinos; la subejecución presupuestaria no habla de eficiencia en el gasto público, habla de ineficiencia; nosotros vamos a trabajar para que los recursos de la provincia lleguen donde tengan que llegar. Soy licenciado en Administración Pública, me formé en Administración Pública y lo vamos a lograr. No te quepan dudas.

- ¿Qué puede esperar el sector productivo de un gobierno de Pullaro?

- Una defensa cerrada ante cada embate que haga el Gobierno Nacional. A mí no me van a encontrar callado la boca, como lo encontraron a Perotti cuando vinieron a cerrar las exportaciones de carne a una provincia con 17% de ese negocio; cuando aumentaron las retenciones a la harina y el aceite a una Santa Fe que representa el 80% de ese rubro. Cuando nuestros legisladores nacionales del oficialismo bajaron el corte del biodiésel y Santa Fe es el 85% de esa industria. Además la producción necesita obras de infraestructura asociadas al desarrollo, obras viales, energéticas y de conectividad para trabajar en la agricultura de precisión y para que el comercio pueda despegar. Cada obra que llevemos adelante va a estar asociada al sistema productivo y el sistema productivo va a tener que demostrar que toda la inversión del sector público impacta directamente en el crecimiento del empleo y de la economía.

Los equipos tienen nombres

- ¿Tenés equipo para el Ministerio de Seguridad?, ¿hay un gabinete preparado para asumir?

- No sería prudente decir quién va a ser el ministro, porque eso -más allá de que nuestro espacio va a conducir a la provincia- lo vamos a charlar con los partidos políticos que aportaron y apostaron a este frente político. El triunfo no es de un candidato de un partido, sino de un conjunto de partidos políticos. Nosotros tenemos equipos a los que posiblemente se sume gente de los otros espacios y lo puedan enriquecer. El Comandante General Omar Pereira es parte de nuestro equipo, el doctor Pablo Cococcioni, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz, el licenciado Esteban Santantino, son parte de nuestro equipo y podría nombrar fácil 40-50 personas que participaron en el diseño institucional de nuestra política de seguridad.

- En Economía, Saglione y Olivares acompañaron a Lifschitz; ¿se puede invertir el término de alguna manera?

- Tenemos un equipo que también trabajó mucho en materia económica y financiera y que nos dio una mirada muy clara de las finanzas del sector público, que fue conducido por Pablo Olivares. Pero también hay muchas personas más que han acompañado a Pablo, como el contador público Jorge Álvarez, que fue ministro de Desarrollo Social, secretario de Energía y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso Nacional. Y en la Legislatura provincial el contador público Carlos Fascendini y muchos economistas más que han trabajado en nuestra propuesta y en nuestra plataforma.

- ¿En Educación?

- A los equipos de Educación los coordinan en este momento Carolina Piedrabuena (secretaria en la época de Lifschitz) y José Goiti (decano en Humanidades y Arte y secretario general de la UNR). También participan los ex rectores Niky Cantard y Darío Maiorana, entre un montón de personas más.

- ¿En Salud?

- La doctora Silvia Ciancio y el ex ministro de salud Miguel González. Y también un montón de gente.

"Dos gobiernos muy malos"

Consultado si el peronismo está en "estado de implosión" o "en un momento crítico de cambio dentro de su estructura interna", Pullaro argumentó: "No soy muy analista de lo que pasa en otros frentes políticos. Creo que hay una conjunción de dos gobiernos muy malos, el de Omar Perotti que no pudo resolver los problemas que hay en la provincia, cuando sí pudo sintetizar en dos eslogan muy fuertes: "la paz y el orden" y "despertar al gigante". Y claramente empeoró la seguridad pública de manera considerable.

"El pasado tuvimos el año más violento de la historia de la provincia, duplicando las estadísticas comparativamente con el 2019. Y terminó entregando la provincia al modelo kirchnerista de extracción de recursos. Eso y la presión de un gobierno nacional que lo único que hace en Santa Fe es llevarse los recursos de la producción para sostener un modelo populista, creo que fue una combinación muy pesada para los candidatos del peronismo".