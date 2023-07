De esta jornada de trabajo y luego de un intercambio de ideas surgió como estrategia enviarles una notificación a los dueños de equinos, vacunos, ovinos, porcinos, etc., que se encuentren en zona urbana, amparada en el Código de Faltas, especialmente en su artículo 98.

De este modo hacer saber que no es posible que estos animales se encuentren en la vía pública pastando, atados o transitando libremente. Los mismos deben estar en lugares resguardados, seguros y que no ocasionen inconvenientes a los vecinos, por ende en zona sub urbana o rural. En caso de que se reiteren estas conductas se procederá al secuestro de los mismos a través de La Guardia Rural Los Pumas.