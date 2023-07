El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió a las medidas que tomó el ministro de Economía Sergio Massa y el impacto que pueden tener en la provincia. La cadena productiva de Santa Fe es un motor de ingreso de divisas al país. Alrededor del 24% de las exportaciones de Argentina salen de la provincia. "Las medidas no son simpáticas", sostuvo Perotti y dijo que mientras se logra la recuperación de divisas "hay que cuidar que la actividad de las empresas en marcha no se detenga".



"La provincia de Santa Fe tiene un perfil productivo y debe ser de las provincias que mayor nivel de vínculos con el exterior tiene", dijo Perotti en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino en AIRE.

"Cuando aparece alguna medida en la coyuntura fruto de algo que no nos gustaría, sin duda lo primero que no nos gustan no son las medidas que se toman. Lo primero que no nos gusta es tener este endeudamiento con el Fondo Monetario. Entonces cuando tenemos esos endeudamientos, cuando tenemos esas restricciones importantes y todas las otras cosas que después tienen que ir generándose o se van generando en las negociaciones, a priori generan alguna instancia de duda o de complicación adicional", sostuvo el gobernador.

"En lo que surge de las últimas medidas, lo que tenemos que analizar claramente es cuando esté finalizado el acuerdo, la implementación posterior, la letra más fina", indicó.

"En muchos casos, de las primeras acciones o de los primeros anuncios al ajuste posterior o la implementación posterior, siempre hemos podido generar un resguardo para la actividad económica de pequeñas y medianas empresas. Particularmente, ahora hay una preocupación con los productos importados que se encarecen. ¿Y dónde preocupa? Preocupa cuando ese insumo es parte de un producto que después se exporta", analizó el gobernador.

Y ejemplificó: "Si fabrico cortadoras de césped ¿qué importo?, importo el motor, todo lo otro lo hago acá. Al tener que pagar ese motor más caro, esta cortadora de césped en el mundo va a ser más cara. Y allí puedo quedarme afuera del mercado. Y allí puedo quedar sin puestos de trabajo para llegar al mercado. Esa será la preocupación puntual donde vamos a acompañar al sector productivo en el análisis de cada una de esas circunstancias, como lo venimos haciendo en este tipo de trabajo conformado para ello", aseguró Perotti.

Al ser consultado sobre si Massa tenía otra alternativa, Perotti dijo que "el error más grande fue haber vuelto al Fondo Monetario y las implicancias que eso genera".

"Cumplir desde lo que significa una reducción del déficit, son muchos menos recursos para los argentinos. Son muchos menos recursos que dejan de volcarse al país. Y tener que superar además una situación de escasez de dólares por una situación excepcional como ha sido la sequía, lleva a medidas sin duda que no son simpáticas", señaló el gobernador.

"Creo que la Argentina tiene una coyuntura difícil y un futuro importante. ¿Por qué digo esto? Porque hasta aquí el único sector que viene aportando divisas, con creces, es el sector agropecuario, es el sector industrial, agroalimentario. La Argentina va a sumar otros sectores como el gas, el petróleo, el litio, los minerales, que van a ayudar a que tengamos más dólares. Hay que llegar a eso. ¿Estamos lejos? No estamos lejos. Por eso creo que la instancia es de una coyuntura dura, de un futuro mejor. Y en ese tránsito lo que hay que cuidar especialmente es que la actividad económica en lo que significa empresas en marcha no se detenga", aseguró.

Fuente Aire Santa Fe