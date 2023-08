La mañana del viernes empezó con una movilización de padres frente a la Escuela 6141, jornada completa, ante la denuncia de una familia de un abuso sexual a un niño de 6 años por parte de chicos de grados superiores.

Ante la situación, las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con enviados del Ministerio de Educación y de los familiares de la víctima. Luego del encuentro, la mamá, dijo que el niño fue examinado en el Hospital de Suardi pero que no constataron lesiones, sin embargo su hijito aduce tener dolores.

Es por eso que vamos a pedir un nuevo examen con otro médico, afirmó la mamá. Agregó que por ahora su hijo no va a volver a la escuela y que tendrá una maestra particular.

Tampoco se pudo dilucidar donde se cometió el hecho, aunque habría sido después del almuerzo que se le brinda a todos los alumnos. Los familiares pidieron que todo se esclarezca por el bien de la comunidad educativa.

Durante el día, sólo asistieron unos 100 alumnos de una matrícula de más de 400 que tiene la escuela.

Por tratarse de menores de 16 años, el caso lo investiga la Subsecretería de Niñez, Adolescencia y Familia de Rafaela. Los responsables no son punibles por su edad

El Ministerio de Educación se refirió al caso de abuso en la Escuela 6141

A través de un comunicado informó que junto a otras áreas están trabajando en el caso a partir de los protocolos correspondientes. Además repudió las manifestaciones de violencia contra docentes, estudiantes y la infraestructura escolar, por lo que pidió diálogo y respeto.

Fuente Radio Belgrano