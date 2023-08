Pupi Rivero, Dani Gallo y Maxi López candidatos de “San Cristóbal Unida”

Camino a las elecciones del 10 de septiembre

En diálogo con El Departamental, el odontólogo se mostró con mucho optimismo de cara a las elecciones del 10 de septiembre. Fue la revelación en las Paso del 2021, donde por pocos votos quedó fuera de la elección general. En esta oportunidad, se presenta por una agrupación distrital.

“En la elección del 2021 perdimos por pocos votos las PASO frente a Edgardo Martino, si hubiera ido como partido vecinal, hubiera entrado como concejal. Esto nos hizo reflexionar a un grupo de vecinos de distintas pertenencias políticas y decidimos formar “San Cristóbal Unida”, esto nos permite que todos nos centremos en trabajar sobre los problemas de la ciudad exclusivamente, sin perder nuestra propia pertenencia política, que a veces divide cuando se trata resolver problemas de San Cristóbal.

En cuanto a lo electoral, nuestra inquietud era saber donde estábamos parados. Nos enfrentamos ante dos colosales aparatos, con muchísimo dinero por detrás. Estructuras de mucha antigüedad que tienen una forma de hacer política muy distinta a nosotros. Y el resultado de las últimas elecciones nos deja más que conformes, si las generales hubieran sido ese domingo, yo entraba como concejal.

Solo con nuestra propuesta y nuestra forma de conectarnos con los vecinos, escuchando y debatiendo. Sin prometer nada, sin buscarlos en autos, sin dar nada, a mano limpia, como nosotros creemos que se hace política. También nos entusiasma saber que hay casi 3000 votos que quieren otra forma de hacer política, sin atajos y mirando a la cara al vecino” señalaba López.

También analizaba que esta es otra elección, hay muchos votos que se van a mover buscando la preferencia por quien los represente mejor. “En las generales del 2021, todos sumaban mis votos y los de Martino y se pensaba que no se iban a dispersar, sin embargo los ciudadanos votaron según su decisión y el que ganó fue el justicialismo. En ese momento, nuestro principal problema era que la mitad de la población no me conocía. Por eso elegimos visitar a la mayor cantidad de gente posible, y es nuestra principal arma en esta contienda. Junto a Daniela Gallo, Pupi Rivero y los demás candidatos de nuestra lista estamos recorriendo toda la ciudad y la gente nos recibe con alegría y eso nos da mucho aliento, y fuerza para seguir” en cuanto a la propuesta dijo que “el principal problema que aflige a los vecinos es la inseguridad, la ciudad está cada vez más insegura, los concejales no parecen entender la gravedad del tema, se encuentran muy relajados con el centro de monitoreo en espejo con la policía. Nosotros planteamos que tiene que ser una iniciativa del municipio junto a la policía e instituciones de la ciudad. Es un tema integral que tiene que ser abordado desde distintos aspectos. Creo que se duermen, y que la ciudad está cada vez más peligrosa, estamos entrando en una fase delictiva de robo de vehículos y sigue una escalada que nos acerca a los problemas de las ciudades más grandes en este tema. No podemos naturalizar todo” dijo el candidato de San Cristóbal Unida

Con respecto a los principales proyectos a abordar uno es la Salud, con la creación de una Secretaría, también y es prioritario el apoyo a los emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas de la ciudad. Calificó como fundamental el funcionamiento de todas las vecinales como una parte central del funcionamiento del Municipio. “Hay que charlar con las vecinales y apoyar a que se constituyan donde no existen aún. Estuve participando en la reactivación de la vecinal de mi barrio San Martín y allí se puede ver la potencia que tiene nuestra gente cuando es convocada y escuchada” comentó.

Por último admitió que hay un gran descontento con la actuación del concejo, donde se presentan muchas propuestas que a veces son aprobadas y nunca se llevan a cabo. Es cuando los concejales deberían esforzarse para que ese proyecto se cumpla. Hay que trabajar, coordinar y acordar con el ejecutivo y si no se puede, decirlo ante la sociedad por qué no se pudo. Los vecinos son nuestros jefes, hay que estar en su nombre y beneficio y no de un partido o del ejecutivo. Nuestra propuesta apunta a atender las demandas del y para el vecino.