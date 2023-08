La localidad de Ambrosetti festejó sus 131 años

Durante el curso de la jornada, los vecinos disfrutaron de la presentación de distintos números artísticos (Los Ariscos del chamamé, Banda Sonora y Los Llamadores), además de grupos de danzas que representan las diferentes colectividades que formaron la cultura del pueblo. Además, los niños contaron con juegos recreativos en la plaza San Martín y se compartió la tradicional torta de cumpleaños, completando una jornada conmemorativa de mucha alegría.

“Una historia signada con tesón y trabajo”

La Presidente Comunal indicó que “desde 1892 cuando Francisco y Tomás Ambrosetti fundaron este pueblo que amamos, estuvo claro que el camino a seguir siempre estaría signado por el esfuerzo y el trabajo, con tesón y dedicación; y ese espíritu perdura, se fue transmitiendo de generación en generación para lograr el desarrollo y el progreso de Ambrosetti.

En ese camino seguiremos, pensando siempre en continuar creciendo comunitariamente, para el bienestar de todos los vecinos”, reflejó Dianela Michlig (primera mujer en presidir la comuna en los 131 años del pueblo, siguiendo el legado de su bisabuelo, su abuelo y su padre, en el ejercicio de la máxima responsabilidad pública a nivel comunal).

“Ya no somos un pueblo aislado”

A su vez, el Senador Provincial Felipe Michlig, ex Pte. Comunal, recordó distintos momentos y etapas de estos 131 años “que estuvieron marcados por muchas adversidades geográficas y geopolíticas que nos provocaron un histórico aislamiento, al no tener el paso del ferrocarril, ni rutas provinciales y nacionales pavimentadas durante muchas décadas que nos conectaran con otras regiones. Gracias a Dios eso terminó con la inauguración de la pavimentación de la RP N° 77-s, aquel 20 de mayo del año 2019 que quedará grabado para siempre en la memoria de nuestro pueblo”.

“Desde ese momento histórico, nos conectamos al mundo y en épocas de lluvias ya no nos quedamos aislados, entre tantos otros beneficios para la educación, la salud, la producción y el comercio.

Pero seguimos luchando siempre para mejorar, por más obras de infraestructura, para generar cada vez más arraigo y que nos podamos sentir orgullosos y felices de vivir en este lugar, nuestro lugar, el que yo siempre elegí y voy a seguir eligiendo por el resto de mis días”, afirmó el Senador.