¿Sos de San Cristóbal? Yo conozco Afrodita. No importa en qué lugar hayas estado, pero siempre, siempre alguien de afuera te encontrabas e identificaba a nuestra ciudad por Afrodita. Era como el famoso Argentina-Maradona, o ahora Argentina-Messi, la ecuación ecuánime para los de 40 y pico para abajo era la ciudad con la disco, no había otra.

Afrodita nos regaló nuestra adolescencia más hermosa, la más pura. En mi caso particular me vinculó con cientos de personas, hice amigos por todos lados. Donde iba tenía un amigo que había conocido gracias a Afrodita. Ni hablar que gracias a la disco hoy formé mi familia, ahí conocí a quien hoy es mi compañera de vida y quién me regaló mi tesoro más preciado, mi hijo, y si bien fui y soy parte del staff, los amigos y mi familia, fue el mejor pago que tuve. Los pibes de antes se peleaban por ser “tarjeteros o promotores” de Afrodita.

Se cierra (parcialmente) una etapa de nuestras vidas, insisto, una de las más hermosas, pero será nuestro deber, el trabajo de quienes fuimos parte y testigo de que nunca muera en nuestras memorias. De que le hablemos a nuestros hijos o nietos de cómo nos hablaron a nosotros de Q’ se Yo o Colores. Afrodita, sin dudas, fue parte de la historia de San Cristóbal, un “museo” que sábado a sábado se renovaba, más allá que por muchos años sabías que grupo se paraba debajo de tal columna, y cuál iba al final “pozo”.

La nostalgia hoy quizás nos invada, pero estoy seguro que lo mejor está por venir. Hasta siempre Afrodita Multiespacio Disco Dance.