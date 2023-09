Los nombres que se barajan para el gabinete de Pullaro

(Fuente: El Litoral) Puertas adentro de Unidos para Cambiar Santa Fe ya empezó el diálogo para comenzar a delinear el futuro gabinete de la gestión provincial, que se diseñará sobre la base del consenso entre los distintos partidos que la integran, con un criterio de representatividad.

Tal como anticipó El Litoral, el mandatario electo confirmó que propondrá reformas a la Ley Orgánica de Ministerios, y que habrá reorganización de áreas, cambios de jerarquías y fusión de algunas carteras. Pero a la hora de poner nombres propios a esa proyectada reestructuración, ya hay algunos que están sobre la mesa de análisis, la mayoría de los cuales fueron adelantados por este medio.

En principio, dos senadores reelectos que tuvieron marcado protagonismo en el armado electoral y que lo sostendrán en la transición, podrían ocupar diferentes ministerios. Felipe Michlig es candidato natural para Gobierno, en tanto que Lisandro Enrico aparece, si aceptara, entre los posibles postulados para Seguridad. También se lo menciona para otras áreas, como Justicia. Para la cartera que ocupara Pullaro en el gobierno de Miguel Lifschitz hay otros nombres en análisis, como Pablo Cococcioni, Omar Pereira y Gustavo Puccini, todos ex funcionarios durante esa gestión.

Para Economía se mantiene como eventual candidato a Pablo Olivares, mientras que Andrea Uboldi podría volver al Ministerio de Salud; grupo en el que también están trabajando Silvia Ciancio y Miguel González. En Educación el equipo incluye a José Goity y Carolina Piedrabuena, y los ex rectores Albor Cantard y Darío Maiorana, y entre ellos podría definirse quién vaya a quedar a cargo del Ministerio.

Por otra parte, y en un área que no se ha confirmado aún oficialimente, también tendrá su lugar el actual intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.