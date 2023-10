La liquidación de vacas y vaquillonas (vientres) constituye "un aspecto alarmante tanto en el agregado nacional como en la provincia de Santa Fe", advierte un trabajo de seguimiento estadístico sobre la cadena de ganados y carnes del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Entre otros factores adicionales "que generan preocupación", el reporte "Sector cárnico bovino en la provincia de Santa Fe: panorama actual y perspectivas" menciona la "continua y creciente participación de hembras a faena, la caída significativa de la parición y el ingreso de vacas a los feedlots".

A esto se suman las dificultades que sigue planteando la sequía, en cuanto a la producción forrajera, particularmente para la actividad de cría. "De no revertirse en el corto plazo, podrían provocar un posible freno del sector ganadero en los meses venideros", advierte respecto de la demora en la normalización de las lluvias.

Los técnicos de la Bolsa detallaron que, al mes de julio, las existencias de ganado bovino en Santa Fe ascienden a 6.025.086 cabezas, lo que representa un 12,0% del total de cabezas existentes en el territorio nacional. En promedio, la caída en el stock (enero-julio 2023 vs. enero-julio 2022) fue -1,5%, representando una pérdida de unas 89.953 cabezas totales en la provincia.

Datos de Senasa

Desde principios de año, la disminución más significativa se observa en la zona norte de Santa Fe (-2,1%), en línea con la mayor liquidación de vacas y vaquillonas, categorías de mayor preponderancia en dicha región. En el mismo sentido, el sur provincial evidenció una caída promedio de -1,5% explicada fundamentalmente por las mermas conjuntas en vaquillonas, novillos y novillitos. Respecto a los departamentos del centro de Santa Fe, se registró una suba en el stock de terneros (+1,3%) y novillitos (+2,1%), aunque en términos agregados fueron compensados prácticamente por la reducción en el número de vientres.



Stock de ganado bovino por categoría y departamento

Al respecto, el CES citó un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que sostiene que "los productores de la zona optaron por vender categorías menos productivas con intención de bajar la carga", aunque esto no alcanzó para recuperar la condición del stock de vientres.

Además, "la escasa oferta de pastizales en estado bueno y la falta de precipitaciones regulares serían factores condicionantes que limitarían la recuperación de los animales, afectando la crianza de los terneros durante la primavera y el desarrollo de la próxima campaña de preñez".

De tal modo, la combinación de todos estos factores "nos podría brindar indicios de una posible entrada a un nuevo ciclo ganadero (en etapa de liquidación de vientres) en el territorio provincial". A esto, añade: "es de suma importancia que el sector ganadero no enfrente nuevamente un ciclo de liquidación de vientres no se han desarrollado políticas o incentivos tendientes a atenuar dicha problemática particular".



Al observar la actividad industrial, la faena santafesina durante los primeros siete meses del 2023 ascendió 8,9% versus el mismo período de 2022, "aunque con existencias brutas en caída". Y si bienlas exportaciones de carne deshuesada, fresca y congelada crecieron un 6,5%, "ante la caída de los precios de exportación (U$S/tn), el valor de las exportaciones por parte del sector bovino provincial cayó un 15,8%; unos 80,6 millones de dólares por debajo del período enero-julio 2022".

Fuente campo Litoral