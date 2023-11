Bastia, Olivares y Tejeda definieron más nombres de los equipos ministeriales de la provincia

Fuente Diario El Litoral

Tras la presentación oficial del gabinete que acompañará a Maximiliano Pullaro en el inicio de la gestión el 10 de diciembre, cada uno de los once ministros define colaboradores y se ultiman detalles de la reforma a la Ley de Ministerios que será votada antes del final de noviembre.

Tras el encuentro en Cayastá donde Pullaro hizo oficial ante los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe y ante la opinión pública el nombre de sus colaboradores, los futuros ministros avanzaron en conformar equipos de trabajo varios de los cuales fueron ya anunciados por El Litoral.

Más allá del feriado provincial del miércoles, en Legislatura, varios de los designados y que son legisladores mantuvieron reuniones con los futuros colaboradores para definir métodos de trabajo. El propio Pullaro estuvo ese día en el Palacio Legislativo y recibió a la delegación de la Agencia Francesa para el Desarrollo que se había reunido con Omar Perotti el día anterior. Lorena Chara -responsable de la delegación- no se quiso ir de la provincia sin saludar al gobernador electo y comprometerse a seguir la tarea de cooperación abierta con la gestión de Perotti.

Maximiliano Pullaro presentó a su gabinete provincial en CayastáEse mismo día, el designado ministro de Gobierno y Gestión Pública, Fabián Bastia, reunió por primera vez a las primeras líneas que lo acompañarán en la gestión. Lo propio hacía en otra dependencia legislativa Gustavo Puccini, al frente de Desarrollo Productivo. Los dos al igual que Pablo Olivares (Economía) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) tienen definidos secretarios con los cuales no solo comparten equipos de Whatsapp sino también reuniones personales para ajustar el funcionamiento de las carteras.

Entre los colaboradores ya definidos de de Bastía estará Horacio Ciancio quien será secretario de de Gobierno y Municipios y Comunas. Es el actual presidente comunal de San Jerónimo Sud y preside el Foro de Intendentes y presidentes comunales de la UCR. Otros tres lugares ya definidos son los de Ignacio Tabares en Tecnología para la Gestión; Jorge Faurie en Relaciones Internacionales y Marcos Escajadillo en Protección Civil. Faurie fue canciller en la gestión de Mauricio Macri y expuso sus deseos de trabajar en el gobierno de Santa Fe. Escajadillo, en tanto, tuvo una función similar en gobiernos del Frente Progresista.

Por su parte, el próximo ministro de Economía, Pablo Olivares armó su estructura con Belén Etcheverría en Hacienda; Malena Azario en Función Pública; Adriano Mandolessi en Finanzas; Pablo Gorban en Planificación y Política Económica y Gastón Rosti como secretario de Coordinación. Las dos primeras tuvieron funciones en los ocho años de la administración de José Corral en el municipio local; Gorban fue junto a Olivares parte del equipo de Gonzalo Saglione en esa cartera y Mandolessi procede del Pro rosarino.

En tanto, se confirmó que Daniela Bosco será la titular de API. Rosarina, directora de carrera de Ingresos Públicos de ese municipio y durante la gestión de Miguel Lifschitz fue Administradora Regional de API en Rosario.

Bajo la órbita del ministerio de Economía seguirá estando Lotería de Santa Fe donde los ministros del área figuran como máximos responsables aunque delegada la tarea en el vice presidente que en la gestión entrante será Daniel Di Lena.

En tanto, Tejeda -renunciará a la banca de diputada nacional en días más- ya tiene definido gran parte del equipo de trabajo. Así Alicia Tate será secretaria de la Mujer, Género y Diversidad; Daniela León de Derecho de Niñez, Adolescencia y Familia; Sergio Basile de Desarrollo Territorial; Ramón Soques de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales; Viviana Foresi de Políticas Sociales; Flavia Padin en Deportes y Luciano Sciarra en Aprecod, la agencia de prevención de consumos problemáticos y adicciones que tendrá rango de secretaría en este ministerio. En los casos de Tate, León, Basile y Soques proceden de la Unión Cívica Radical, todos con extensas trayectorias partidarias mientras que Foresi es socialista, fue concejal en Rosario. Padin procede del partido que conduce el periodista rosarino Miguel Tessandori mientras que en el caso de Aprocod tendrá fuerte injerencia dirigentes del partido Uno que tiene como referente al pastor y diputado provincial Walter Ghione. Sierra es un dirigente muy allegado a Ghione fuerza que viene realizando tarea pastoral y política con jóvenes adictos desde hace bastante tiempo. El desafío ahora es expandir esas políticas preventivas a gran parte de la provincia.

En la semana próxima, Pullaro definirá con Tejeda el relanzamiento del Plan Abre que en 2015 puso en marcha la gestión de Antonio Bonfatti como intervención multiagencial en barrios especialmente de Rosario y de Santa Fe. Se buscará definir la figura en que se reeditará el programa aunque voceros de la cartera estimaron que será como subsecretaría.

"Tengo el honor de haber sido convocada por Maximiliano Pullaro para formar parte de su equipo de Gobierno, y asumo este desafío de la manera en la que entiendo la política: con la certeza de que cuando se trabaja mirando a los ojos y poniendo cuerpo y corazón, los objetivos se logran" afirmó en X, la corondina Tejeda cuando su nombre fue confirmada como ministra.

Salud

Andrea Uboldi confirmó que será secretaria de Salud acompañando a la designada titular del área, Silvia Ciancio. Ambas profesionales trabajaron codo a codo en los equipos de campaña en el área de salud. Ciancio preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados mientras que Uboldi ocupó varios cargos durante la gestión del Frente Progresista e incluso fue ministra de la cartera sanitaria.

Ministerios

El proyecto de reforma a la vigente Ley de Ministerios está siendo redactado por equipos técnicos de Pullaro y el objetivo es presentarlo y aprobarlo en la actual gestión legislativa. Si están definidos los alcances e incumbencias de cada área se presentaría el jueves en la sesión del Senado. Caso contrario lo haría el propio Pullaro o la bancada radical el 29 de noviembre en la anteúltima sesión.