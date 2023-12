(Fuente: Mario Caffáro, El Litorial) La Cámara de Diputados terminó su tarea sancionando el nuevo Código Procesal Penal Juvenil para la provincia que deberá entrar en vigente dentro de seis meses, de acuerdo a lo marcado en el artículo 74 aunque brinda la posibilidad de una única y fundamentada prórroga de tres meses. La sanción -dividida- pone fin a un proceso de doce años de idas y venidas entre ambas cámaras sobre cómo procesar con los menores de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal. Proyectos garantistas en Diputados, conservadores o derechistas en Senado parecieron marcar la imposibilidad de reemplazar el Código actual también votado sobre el final de un período ordinario pero en 1996.

El proyecto actual se originó en un mensaje del Poder Ejecutivo que fue considerado en una comisión bicameral ad hoc que trabajó durante dos años el texto tratando de acercar posiciones y con mirada también de actores del Poder Judicial, de la cátedra y de la propia Secretaría de Justicia. El Senado -como informó El Litoral- lo votó en forma unánime en la semana anterior y estaba el compromiso de que lo hiciera Diputados. Sin embargo, el miércoles los jefes de bloque acordaron dejar de lado el tema por las dudas que había en sectores políticos sobre los alcances de la iniciativa. No obstante, el jueves hubo una ofensiva de los defensores del texto más un guiño del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, de tener un instrumento para encauzar el proceso penal en esa franja de adolescentes. De nada valieron observaciones de la Defensora General de la provincia, Estrella Moreno Robinson, o alguna gestión de la Defensoría de Niños, Niñas y

Adolescentes de la Nación.

El tema fue llevado al recinto y votado sobre tablas con la abstención de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y la socialista Claudia Balagué y el rechazo de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y de Carlos Del Frade y Dámaris Pachiotti (Frente Social y Popular). Después en la votación en particular la bancada justicialista votó en contra en 10 artículos y la bancada socialista se abstuvo en cuatro. Oscar Martínez (Frente Renovador) rechazó tres artículos. Tras la sanción llegaron los discursos de los objetores del proyecto, en especial Bruera quien definió al Código como inquisitivo y criminaliza la pobreza infantil.

"La nueva ley otorga un marco de responsabilidad penal mayor para los menores de edad. Así como el Estado debe garantizar sus derechos, los jóvenes también deben hacerse responsables de los delitos que cometen. De esta manera, nuestra provincia tendrá un sistema penal juvenil más justo, que escuche a las víctimas, y con mayores garantías para una sociedad que hace tiempo solicita cambios y reclama justicia frente a los jóvenes que delinquen" escribió en redes el senador Lisandro Enrico (UCR - General López) cuando se pronunciaba la Cámara de Diputados. Es más, en el Senado hubo aplausos por la sanción.

"Este Código da por tierra con todos los estándares en derechos humanos" agregó Bruera en el recinto. Hoy la abogada rosarina es presidenta de la agrupación Justicia Legítima y habló de fuerte retroceso institucional de la provincia no dejando de marcar que habrá cuestionamientos internacionales al texto.

Uno de los que apoyó y trabajó para la sanción fue Oscar Martínez para quien es "muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con los santafesinos de dictar un Código como éste. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema".

Aclaró que "este nuevo Código aplica solo en aquellos casos donde las penas sean mayores a dos años. No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc". Enseguida acotó que "este Código no viene ni pretende venir a resolver todas las cuestiones pendientes que tiene la democracia y el Estado con la minoridad. Sería irracional imaginar que un Código de procedimiento penal pueda dar respuesta a esas situaciones. Pero esto no inhabilita a que debamos rendir cuentas a la sociedad que eso espera, y avanzar en esta normativa."

Después explicó el artículado. "Hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal. El texto está constituido sobre la base de tres elementos: la franja etaria a la que pertenece el presunto autor; el tipo de delito cometido, y el monto de la pena". Afirmó que "la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron algunos diputados no es un concepto que se pueda sostener".

En los hechos ante el cometido de un delito, el adolescente tendrá un proceso penal similar a los mayores, es decir con investigación de un fiscal; posibilidad de usar defensa pública y garantizado el procedimiento por un juez y un colegio de jueces.

El justicialismo votó en contra y el socialismo se abstuvo en los cuatro artículos referido a a los adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.

Ahora falta la promulgación que seguramente realizará la gestión Pullaro debido a que el texto debe ser girado al Poder Ejecutivo para su promulgación en una semana con apenas cuatro días hábiles.

Dos nuevos municipios

La Cámara de Diputados completó la sanción de leyes para transformar en municipios a las actuales comunas de San José de la Esquina (dpto Caseros) y Teodelina (General López) con la presencia en el recinto de los actuales presidentes comunales, Ezequiel Ruani y Joaquín Poleri, respectivamente.

Los proyectos eran de los senadores de esos departamentos (Rosconi y Enrico) y ambos municipios elegirán intendentes y concejos municipales en 2025.

En tanto, Diputados aprobó y giró al Senado los proyectos para transformar en municipios a Helvecia (Garay) y Alvear (Rosario).

Con la aprobación de las dos nuevas ciudades ya son 62 las localidades con ese estatus en la provincia.

Homenaje a Miguel Lifschitz

En la última sesión de Diputados, el presidente de la Cámara, Pablo Farías, en nombre de la Cámara entregó a Clara García y a los hijos de Miguel Lifschitz una placa recordatoria de su paso por el cuerpo. Un cerrado aplauso coronó la sencilla ceremonia.