Paquete social: salvo la duplicación del monto de la AUH, todo lo demás es un fuerte ajuste

- Ismael Bermudez, para Clarín -

En materia social, el paquete de ajuste es muy duro. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo anunció la duplicación de los montos de la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar. Sobre el plan “Potenciar Trabajo” dijo que se va a mantener de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto 2023, lo que implicaría un congelamiento del número de beneficiarios y del monto que perciben. Y no se refirió al resto de las ayudas sociales ni al tema previsional ni al pago del bono de $ 55.000 en enero y febrero pese a la gran inflación que se espera para los primeros meses del año próximo.

Sin embargo, una horas más tarde, desde Economía confirmaron que se buscará cambiar la fórmula de movilidad previsional - se enviará un proyecto de ley al Congreso--. Inicialmente se aplicarían aumentos por decreto por debajo de la inflación, profundizando el derrumbe de las jubilaciones que hubo durante el Gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández. También habría "una revisión de subvenciones sociales" y " de los programas de pensiones y beneficios sociales para ajustarlos a la realidad económica", lo que significa un fuerte recorte en términos reales de los haberes y del número de beneficiarios que Economía estimó del orden de los U$S 18.623 millones. Y se buscará modificar el piso salarial y el mínimo no imponible de Ganancias con lo que volverán a pagar este impuesto trabajadores y empleados que hoy están exentos.

Cobran la AUH los padres de 4,5 millones de chicos por un monto de $ 20.661 por hijo que se duplicará a partir de enero. En tanto los padres con niños de hasta 14 años que cobran la AUH además perciben la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos: Los valores actuales subirán un 50% a partir de enero son :

• Embarazadas y familias con un hijo: $ 22.000;

• Grupos familiares con dos niños: $ 34.500,

• Familias con tres o más hijos: $ 45.500.

La AUH viene sufriendo un fuerte retroceso. Este año tuvo un incremento del 110,9%, de acuerdo a la movilidad previsional, versus una inflación del 190%, Así con el incremento del 100% y del 50% de la tarjeta Alimentar recuperarían lo perdido durante 2023, pero no compensa la inflación de este mes y los primeros meses de 2024 que podría rondar el 30/40% mensual.

A pesar del cobro de la AUH y la tarjeta Alimentar, la pobreza de niños, jóvenes y adolescentes (menores de 17 años) es del 62,9%, de acuerdo a la última medición del Observatorio Social de la UCA.

No hubo ninguna referencia del ministro en relación a las Asignaciones Familiares que perciben los trabajadores formales que recién se ajustarían en marzo 2024, si se mantiene la fórmula de movilidad previsional..

En relación Plan Potenciar Trabajo (que perciben poco más de un millón de personas), de las palabras del ministro Caputo se infiere que se mantendrá la partida ejecutada durante este año, sin ningún incremento a partir de enero, pese a la disparada inflación.

Caputo diferenció la AUH del Potenciar Trabajo al decir que “vamos sobre todo a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la AUH y la tarjeta Alimentar”.

Actualmente, los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobran la mitad del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Son $ 78.000 en diciembre.

El Consejo del SMVM debería reunirse en diciembre para fijar los valores de los próximos meses. Si bien el ministro Caputo no se refirió a la convocatoria del Consejo, el anuncio apunta a separar el valor del Potenciar Trabajo del SMVM y a congelar la partida presupuestaria a lo ejecutado en 2023, pese a la enorme inflación que se espera para 2024.

No hubo ningún anuncio previsional. Actualmente el haber mínimo es de $ 105.713 más un bono de $ 55.000 para los haberes. mínimos. Está pendiente si este bono – que cobran más de 5.000.000 de jubilados y pensionados -- se pagará en enero y febrero, ajustado por la inflación. Y qué pasará con los jubilados que no recibieron ningún bono y cómo será la movilidad previsional que sustituirá a la actual fórmula.