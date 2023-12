Cococcioni "Trabajamos con todos los recursos para recapturar a los evadidos"

Este jueves, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió a la fuga de presos de la comisaría 21 en Rosario. “Era un módulo con capacidad para 16 detenidos, donde había 48. De los 25 presos fugados, nueve fueron recapturados de inmediato. Se está trabajando con todos los recursos disponibles para recapturar al resto”, indicó.

“Los nueve recapturados y el resto van a ser alojados en unidades de máxima seguridad del Servicio Penitenciario de Santa Fe”, adelantó Cococcioni.

“Ya hemos sacado más de 80 presos detenidos en comisarías. Las soluciones de fondo no van a llegar de un día para el otro. Es la consecuencia de no haber hecho obra pública carcelaria durante cuatro años. Hay comisarías saturadas de presos que ocupan policías en custodia de detenidos en vez de estar en la calle”, marcó el titular de Justicia y Seguridad. “Y si tengo que elegir entre sobrepoblación en Penitenciaria y en comisarías, elijo en Penitenciaría. Hechos como estos reafirman esa necesidad”, enfatizó.

“En 2019 nos fuimos dejando en todo el departamento Rosario 14 detenidos porque tenían órdenes judiciales de permanecer en una comisaría. En estos cuatro años la política penitenciaria colapsó por completo, fue ineficiente. Y todo lo que hicimos antes tenemos que volver a hacerlo, lo cual no va a ser inmediato. En el mediano plazo es nuestro objetivo que no haya ningún preso en comisarías”, recordó el ministro.

Además Cococcioni indicó: “Estamos iniciando las investigaciones de rigor para establecer posibles responsabilidades de funcionarios para deslindar vinculación posible del personal con el hecho”. Subrayó de todos modos que “las condiciones infraestructurales no permiten una adecuada custodia. Una comisaría no es un lugar pensado para eso. Hay hasta condenados, lo cual es inadmisible. Vamos a solucionar esto esto en el corto plazo para que esto no vuelva a pasar”.

Sobre el mismo hecho, señaló que “los detalles son investigados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones junto con la subsecretaría de Control Policial. Hay agujeros arriba, abajo, al costado: no hay condiciones edilicias aceptables para alojar personas” en la dependencia donde sucedió el escape.