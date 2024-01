En un contexto inflacionario que da lugar a incertidumbre y preocupación, es común recurrir a medidas que cuiden el bolsillo. Por ello, muchas familias decidieron adelantar las compras de los útiles escolares para el ciclo lectivo 2024, de manera que se puedan esquivar los aumentos exorbitantes que vienen afectando al país.

En diálogo con AIRE, Eva, una madre de dos hijos, comentó lo importante que es que las escuelas le den a los padres la lista de los materiales con anticipación. “La escuela siempre me lo da en febrero, pero este año me lo dieron ahora en diciembre” explicó.

Sin embargo, no todas las instituciones trabajan de la misma forma. Verónica, otra madre, describió su situación, explicando que todavía no recibió ninguna lista y que como las reuniones escolares se realizarán recién en febrero, no posee mucha información sobre lo que sus hijos necesitarán.

“No estuve viendo nada de útiles porque no sé qué es lo que le van a pedir el año que viene” y agregó: “Estaba viendo de comprar algo en enero, lo básico que sé que van a necesitar”.

Aun así, con el miedo constante de que los precios suban, algunos deciden hacer las compras no sólo unos meses antes, sino ir abasteciéndose a lo largo del año.

“Por lo general, yo sé qué es lo que necesitan para el año siguiente y lo que hago es comprar durante el año y tener stock de las cosas que sé que va a necesitar” explicó Eva. “Cuando vi ofertas, compré”.

Los precios que rondaban hace uno o dos meses, ya no son los mismos que el de los últimos días. Aproximadamente, los precios hoy ya están duplicados o incluso triplicados.

El dueño de una de las librerías de la ciudad, teniendo en cuenta que muchas personas compran útiles como regalos para navidad como forma de ahorro, comentó que adquirió stock en el mes de noviembre y para el mes de diciembre, se vio obligado a remarcar algunos precios. “Estaban casi al costo de lo que habíamos comprado en noviembre”, explicó.

Pero resaltó que muchas personas aprovecharon para comprar para la época navideña, al ver que sus precios eran relativamente accesibles. Describió cómo las personas “se llevaban de a seis o siete cuadernos”.

Además, otra de las principales compras fueron las mochilas, en especial como regalo de navidad para los niños.

Según Eva, otra forma de ahorrar es la reutilización de útiles, principalmente aquellos que tienen un mayor costo, como es el caso de las cartucheras y mochilas. “Este año tuvimos que invertir en una nueva mochila, pero la compramos en noviembre”.

La situación de los vendedores

Las ofertas y la anticipación en las compras para evitar aumentos de precios son dos estrategias comunes entre los padres. Aun así, se destaca que muchas librerías enfrentan dificultades al fijar precios y seleccionar productos para ofertas.

Una librería de la ciudad compartió su situación en cuanto a las ventas, destacando que suspendió la venta de productos como mochilas, cartucheras y carpetas debido a la incertidumbre. Uno de los principales temores radica en la constante subida de precios y la posibilidad de vender productos al costo.

Con la inestabilidad de los precios, las distribuidoras realizan cambios constantes. "Nos envían una lista con ciertos precios, y al día siguiente nos informan que sobre esa lista, algunas marcas han aumentado un 15 o 20, incluso un 40%", explicó.

Debido a esta volatilidad, los establecimientos se ven obligados a ajustar constantemente sus precios para adaptarse a estas fluctuaciones imprevisibles. Aunque algunas personas aún no han iniciado sus compras, sino que han enviado listas con los útiles escolares para obtener cotizaciones.

“Las listas las recibimos de clientes, de gente que ha venido siempre y de gente nueva. Vienen no a comprar, sino a saber cuánto le sale el presupuesto”, comentó. “Entonces, se les da un presupuesto. Esa es la dinámica con la que estamos manejándonos, al menos por ahora".



La incertidumbre con la situación económica actual complica a los vendedores.

La entrevistada resaltó que debido a la inestabilidad constante de los precios, se complica su trabajo. “Tenemos que estar todo el tiempo atentas, ver que no equivocarnos y estar con las listas abiertas, ir corroborando cada precio en nuestro sistema que esté bien”, explicó.

Cuáles son los precios aproximados de los útiles escolares

Mochilas con carrito: entre $40.000 y $100.000.

Cuadernos dependiendo la marca: $4000 y $5000.

Carpetas: empiezan alrededor de $5.000 y $7.000.

Cartucheras: entre $19.000 y $20.000.

Resaltadores sueltos: $2000.

Caja de lápices de colores: $2.000 (x12) y $6.000 (x24).

Boligoma o plasticola: $5.000.

Tijera: entre $2.000 y $5.000.

Repuesto hojas carpeta: entre $4.000 y $10.000.

Plastilina: $2.500 (una caja x12 colores)

Témperas: $1500 (un pote de 250g).

Aproximadamente, una lista con útiles sin incluir cuadernos estaría costando alrededor de los $25.000 y $30.000.