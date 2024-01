El Gobierno de Santa Fe, junto a las provincias bioenergéticas de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentó un proyecto para modificar artículos del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para la aprobación del Congreso. El documento, que por Santa Fe lleva la firma del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, tiene como objetivo “apoyar de forma constructiva la intención del Gobierno Nacional de mejorar aspectos de la Ley 27.640 de Biocombustibles”, señalan.

La secretaría de Energía de la provincia, Veronica Geese, sintetizó que se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el gobierno nacional.

“El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueños del aceite; estamos hablando de pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló la funcionaria.

La iniciativa nacional pone como punto de partida en 10 % la mezcla de biodiesel con gasoil, que pronto será de un 15 %. La participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones. Lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras en el proyecto elevado a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados. El 6,5 % del corte del 10 % lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5 % las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.

Cabe señalar además que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, todo ese biodiesel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.

Un proyecto superador

El proyecto es impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro por Santa Fe, junto a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy. “Somos las provincias que más producimos, las mayores productoras de biocombustible. Santa Fe tiene el 82% de la capacidad productiva del biodiesel del país”, destacó la funcionaria provincial.

Muchas empresas pymes se crearon a partir del fomento que se dio a la industria desde mediados de los 2000, pero cuando se bajó el corte, el sector, principalmente las pymes, se vieron comprometidas. En la Ley Ómnibus del actual Ejecutivo se eleva el corte, pero se establece una desregulación que pone en situación de desigualdad a pymes contra grandes productores. Esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones como propone el Gobierno Nacional.

Diversificar la producción

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, se remarca la importancia de los biocombustibles en la provincia y la diversificación que genera: “Santa Fe tiene todo para ser una provincia energética. Acá se producen los biocombustibles en biorefinerías que también tienen un montón de subproductos que al tratar esa materia prima vegetal, en general, va generando otros subproductos que hoy son muy utilizados y tienen mucha potencialidad. Por ejemplo la glicerina como subproducto del biodiesel que hoy tiene costos altísimos, tenemos infinidades de subproductos más que se pueden ir creando”. Destacó Geese.

“Si el Gobierno Nacional tiene en cuenta la sugerencia que le hacemos junto a otras provincia de modificar los artículos referidos a biocombustibles, sin duda Santa Fe va a tener más participación en el mercado energético nacional porque sabemos que tenemos esa potencialidad”, subrayó la funcionaria.

Y continuó, “Santa Fe tiene la potencialidad de una Vaca Muerta, pero de biocombustibles, que tenemos que seguir aprovechándola para ser cada vez jugadores más importantes en ese mundo de la energía”.

Por último, la secretaria de Energía sostuvo que “nuestro compromiso como gobierno es defender la industria santafesina, es generar más industrias, más capacidad industrial y más energía”.