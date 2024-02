El Senador Michlig y el Ministro Bastia entregaron aportes de Obras Menores en San Cristóbal y San Guillermo

El Ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia junto al Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González visitaron este martes -en la primera parte de una gira departamental- las ciudades de San Cristóbal y San Guillermo en donde acercaron aportes del Fondo de Obras Menores a distintas localidades.

En está oportunidad las partidas destinadas a gastos corrientes -adeudadas por la gestión anterior- correspondieron a las siguientes localidades: San Cristóbal ($34.441.000), Ceres ($22.354.000); San Guillermo ($113.308.000), Curupaity ($3.276.000) y La Clara ($10.637.464).

El Ministro Bastía dijo ante la prensa departamental que “este es un gobierno que se viene destacando por pagar deudas, las tantas deudas que nos dejó el Gobierno de Perotti, con un déficit de 200 mil millones, y aún con escasez de recursos, cumplimos con las obligaciones y estamos atendiendo todas las urgencias, en materia social, hospitalaria, con municipios y comunas, etc. y sin discriminar a nadie, lo cual lo digo acá porque en este departamento se sufrió la discriminación en serio, lo cual está muy mal, necesitamos diálogo al igual que le reclamamos al gobierno nacional. Nosotros tenemos un gobernador que escucha y defiende siempre a la provincia, y siempre lo hace con propuestas”.

Actos en San Cristóbal

En la ciudad de San Cristóbal durante un acto desarrollado en la Casa del Senado se hizo entrega de los aportes mencionados al municipio local a Ceres y La Clara. Luego compartieron una charla con la prensa local.

También estuvieron presentes el intendente local Marcelo Andreychuk, su par de Ceres Alejandra Dupouy, la Pte. comunal de La Clara Patricia Mandrile, los concejales Pablo Bonacina, Edgardo Martino, los funcionarios Horacio Rigo, Carolina Corona, entre otros.

El Sanador Michlig aseguró que “el equipo de trabajo que tengo el gusto de liderar a nivel departamental trabajamos para todas las localidades del departamento, para todos y cada uno de los vecinos, no queremos caer en viejas prácticas que son parte de la mala política, como sucedió en los anteriores 4 años. Hoy estamos cumpliendo con toda la deuda que dejó del F.O.M. el gobierno anterior con los distritos de nuestro departamento, pero también este gobierno de Maxi Pullaro está pagando certificados de vialidad que se adeudaban para que no se paralice la obra pública, se está haciendo cargo en gran parte de lo que La Nación no está enviando, ordenando y planificando para el futuro”.

El Intendente Andreychuk mencionó que “si bien estos fondos tendrían que haber llegado para la gestión anterior a cargo de Horacio Rigo, agradecemos al Gobernador y celebró que los remita en este momento porque nos va a dar una mano muy importante”.

Acto en San Guillermo

Durante un acto desarrollado en la Municipalidad de la ciudad de San Guillermo el ministro y los legisladores fueron recibidos por la intendenta Romina López, quien recepcionó el aporte del F.O.M. aludido. Además, estuvieron presentes los concejales Mirta Giovannini y Vanina Matino, los funcionarios Marcelo Airaldo y María Paula Salari, entre otros.

Al momento de compartir una charla con la prensa La intendenta Romina López agradeció a las autoridades presentes “el importante aporte del FOM que será destinado a gastos corrientes, lo que habla muy bien de la institucionalidad y de las respuestas del gobernador Pullaro que en estos primeros 2 meses han sido muchas” al tiempo que agradeció al Ministro, al Senados y al diputado presente.

El Diputado González recalcó que venimos de hacer entrega de otros importantes FOM al municipio de San Cristóbal que no es de nuestro mismo signo partidario y sin embargo este gobierno no hace diferencia no discrimina, como sí nos ocurría en la anterior gestión, se gobierna para todos los santafesinos por igual”.

FER y parques fotovoltaicos

Al momento de ser consultado sobre los alcances del Fondo de Electrificación Rural (FER) y de la prórroga que propone de 10 años, el Senador Michlig aclaró que “soy autor de la ley que creó el FER y estoy convencido de la importancia que tiene para todo el sector productivo, por ello que estoy proponiendo una prórroga por 10 años y una ampliación del mismo para que sus beneficios también se lleguen a localidades con más habitantes”.

Finalmente, el Senador adelantó “que el próximo lunes en Rosario se hará la presentación de los parques fotovoltaicos que impulsa la Secretaria de Energía de la Provincia, que es un proyecto que viene de la gestión de Miguel Lifschitz de los cuales 3 serán implementados en el departamento San Cristóbal (Ceres, Arrufó y San Guillermo), es algo que me lo termina de comunicar Verónica Geese y también estamos invitando a la intendente”.