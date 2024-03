Ramos confesó que se esperan novedades para las próximas horas sobre una nueva medida de fuerza por parte de Ctera y que buscarán que el día coincida con las 48 horas de paro ya establecido por Amsafe para la semana que viene.

"Este será un año dificil, porque acá ante cada conferencia de prensa con el vocero que realiza el gobierno nacional, es seguir sacando conquistas de los trabajadores. En este contexto es muy dificil no oponerse ante tanto embate contra los maestros, médicos y el pueblo trabajador. No hay un sólo anuncio que nos recomponga lo salarial. Asimismo el mismo presidente prometió que iba a sacar impuestos, pero por ahora todo sigue igual. Se sacó un subsidio clave para la gente como el de transporte, una actitud que perjudica a muchos vecinos que viajan a las grandes ciudades para tratarse por un problema de salud. Ahora cómo hará esa gente para pagarse un pasaje, eso parece que no les importa", destacó Ramos.

Mientras tanto, el miércoles comenzaron las clases en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe, "lo mejor es que los alumnos estén en la escuela, encontrarse con sus compañeros, con su maestra, pero para asegurarles una escuela que lo eduque, se debe trabajar desde el estado para que esto pueda ser posible".

Fuente: Ceres Ciudad.