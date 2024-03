Unánime apoyo para que Felipe Michlig siga presidiendo el Comité Provincial de la UCR

(Fuente UCR provincial) Asimismo, se renovarán las autoridades de los distintos estamentos de conducción, sumándose a los -ya electos- delegados al Comité Nacional.

Cumplimos un gran objetivo

Al momento de ser proclamado nuevamente como el candidato de la unidad Michlig recordó que “cuando hace 2 años atrás asumíamos el actual mandato en la presidencia de la UCR Provinical nos pusimos como principal meta construir un gran frente electoral para gobernar la provinciay si era con un radical mejor -decíamos- para volver al poder luego de 60 años que un radical no estaba en el sillón del Brigadier López (el último gobernador fue, Aldo Tessio, desde 1963 hasta 1966, cuando fue derrocado por un golpe militar)”.

“Ese gran objetivo se cumplió -en principio- por la unidad interna-en la que mucho tuvo que ver quién me antecedió en el cargo (Carlos Fascendini)y la confluencia de más de 10 partidos provincialesque,con la misma vocación frentista del radicalismo, pudimos cambiar el rumbo y lograr que a través del ‘Frente Unidos Para Cambiar Santa Fe’, Maximiliano Pullaro sea el gobernador más votado en la historia de la Provincia de Santa Fe”.

Una nueva etapa con muchos objetivos

Respecto a esta “nueva etapa” Michlig manifestó que “es un inmenso honor ser nominado nuevamente para presidir la UCR provincial a partir del consenso de todos los sectores internos de nuestro partido. Agradezco a todos la confianza y -desde ya- asumo el compromiso de seguir trabajando con amplitud y convicción por los objetivos futuros".

“Seguiremos consolidando el proceso de unidadlogrado en estos últimos años, apuntando a ampliar las bases de sustentación del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, concretar su institucionalización y brindar todo el apoyo al Gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro para DEFENDER y darle las mejores respuestas a los santafesinos que votaron por un cambio, por una mejor calidad de vida, siempre levantando las banderas del federalismo y el respeto a la constitución”, añadió.

La nueva conducción

Además, de la Presidencia del Comité Provincial que continuará a cargo de Felipe Michlig y de los Delegados al Comité Nacional-ya designados- (Titulares: Carlos Fascendini, Silvana Di Stefano, Julián Galdeano y Victoria Civalero; Suplentes: Maximiliano Pullaro y Adriana Tomas), el próximo 17/03/24también se renovaránlos siguientes cargos a partir del amplio consenso de todos los departamentos, en donde en solo 2 de ellos habrá internas en alguna categoría, a saber:

1.Convencionales Nacionales, (cuya lista oficializada por unanimidadquedó compuesta por: José Corral, Georgina Orciani, Rodrigo Borla y Alejandra Dupouy, Melina Giorgi, Santiago Mascheroni, Aylen Cusit, Luis A. Cáceres, Héctor Gregoret, Rodrigo Muller, María Laura Spina, entre otros).

2.Convencionales Provinciales (cuya nómina quedará conformada según la definición de los candidatos que resulten de cada departamento, de los cuales 17 se determinaron a través de lista de unidad y en 2 se definen en internas).

3.Delegados al Comité Provincial.Los siguientes Dptos. llevan a como referentes a: Rosario: Federico Mur -Tit- y Celina Martini -Sup-; La Capital: Adriana Molina -Tit- y Raúl Molina -Sup-; General Obligado: Orfilio Marcon -Tit- Marta Spesot -Supl-; General López: Leonel Chiarella -Tit- Edhit Iturbide supl-; San Cristóbal: Pablo Doro -Tit- y Silvana Romero -Supl-; Las Colonias: Alejandro Bircher -Tit-;San Javier: Ana M. González -Tit- Samuel Sager -Supl-; San Martín: Eduardo Movigliatti -Tit- Noelia Kosso -Supl-; San Justo: Fabian Bastia -Tit- Martina Herrera -supl-; Castellanos: Raúl G. Aira -tit- María C. Hergenreder -Supl-.

4.Delegados a los Comités Departamentales.