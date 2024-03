El Senado reconoció al Movimiento Ciudadano "Ficha Limpia"

La Cámara de Senadores -a partir de una iniciativa del senador Felipe Michlig– reconoció este jueves al Movimiento Ciudadano “Ficha Limpia”, por su trascendente aporte a la participación política ciudadana en la vida Institucional de nuestro país, expresando los reclamos y anhelos de la sociedad.

La sesión especial se realizó en el recinto del Senado, la cual estuvo presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por senadores de los distintos bloques.

El senador Michlig recordó que la Ficha Limpia busca que las personas con condenas por corrupción confirmadas por un tribunal de alzada no puedan ser candidatas a un cargo electivo. Esta inhabilitación temporal se debe mantener vigente hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena”, indicó Michlig autor de la norma en la provincia de Santa Fe.

Homenajeados

En representación de la entidad homenajeada estuvieron presentes Gastón Ignacio Marra y Mariela Rodríguez, referentes a nivel nacional y provincial, e impulsores de la Ley de Ficha Limpia, sancionada en la Provincia de Santa Fe en el año 2022 por unanimidad y ampliando los delitos inhabilitantes. Asimismo, estuvieron presentes los diputados nacionales mandato cumplido Juan Martín y Ximena García y el diputado provincial mandato cumplido Sebastián Julierac.

Ignacio Marra agradeció el reconocimiento y valoró como “una ciudadana ejemplar” a Mariela Rodríguez, por el trabajo empeñado en la implementación de Ficha Limpia y reiteró la necesidad de que se abra el debate a nivel nacional.

Por su parte Mariela Rodríguez reflexionó: “la corrupción es la madre de todos los males. Por eso quiero invitarlos a poner en agenda este tema en el resto del país y seamos los abanderados de ficha limpia en todo el país”.

Al término de la actividad, los referentes del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia firmaron el Libro de Distinciones, donde los homenajeados por esta Cámara dejan escrito un testimonio de su presencia. Asimismo, recibieron obsequios institucionales.

Ley de Ficha Limpia en la Provincia de Santa Fe

Michlig recordó que “en Santa Fe la ley de Ficha Limpia fue aprobada por unanimidad y amplía la lista de delitos inhabilitantes, para quienes pretendan ser candidatos, a los condenados en dos instancias, aunque la sentencia no esté firme, por delitos de corrupción, contra la integridad sexual, contra la libertad, por homicidio y a quienes sean deudores morosos de alimentos”, explicó el legislador.

En ese sentido, valoró que en las elecciones pasadas “por primera vez se pidió a los precandidatos que presentaran un certificado de antecedentes penales y los 18.300 ciudadanos que se presentaron tuvieron que cumplir ese requisito”.

Transparencia

“Esta forma de participación política ciudadana debe ser destacada y celebrada porque da cuenta de una democracia cada vez más fuerte, en la que la voz ciudadana en forma de petición llega a los representantes y se transforma en un ejemplo de ejercicio pacífico del derecho a peticionar a las autoridades del art. 14 de nuestra Constitución Nacional. Los que impulsan Ficha Limpia son un ejemplo a seguir”,

Por su parte, la presidente del Cuerpo, Gisela Scaglia, instó “a seguir trabajando a nivel nacional porque quien le roba al Estado no lo puede administrar, quien comete delitos sexuales no puede ser representante del pueblo y un condenado por corrupción no puede ejercer nunca un cargo público”.

Presentes

Vale mencionar que participaron del reconocimiento los siguientes senadores, además de los previamente mencionados: Armando Traferri, Julio “Paco” Garibaldi, Orfilio Marcón, Ciro Seisas, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa, Rodrigo Borla, Pablo Verdecchia, Oscar Dolzani, Leonardo Diana y Leticia Di Gregorio.