Este martes se cumplen 100 días desde que Maximiliano Pullaro asumió como gobernador de de la provincia. El mandatario santafesino comenzó muy activo su gestión, cumpliendo una promesa de campaña como eliminar el decreto de no-repitencia en las escuelas en su primer día como gobernador y cambios en la cúpula policial. Las tensiones con el gobierno nacional también marcaron el comienzo de la nueva gestión provincial.



"Arrancó con fuerza en su agenda, tomando la iniciativa, me refiero básicamente a seguridad. Después tuvo un corrimiento producto del choque con el Gobierno Nacional por los fondos, creo que primero exploró enfrentamientos y vio que era costoso enfrentarse a Milei. Terminó siendo el joven gobernador de Chubut (Ignacio Torres) el que terminó siendo la punta de lanza de los gobernadores. Y Pullaro se retiró y quedó más evaluando las chances de negociar en lugar de enfrentarse. Me parece que ese capítulo no está cerrado", consideró el consultor político Lucio Guberman.

El experto indicó que "en seguridad hubo una cooperación más clara, sobre todo por la conexión que hay con Patricia Bullrich, por la presencia de Federico Angelini (secretario de Seguridad) en el gabinete, y entonces ahí es más cómodo para ambos gobiernos coincidir".

Pullaro se convirtió en gobernador con más de un millón de votos, siendo el mandatario más votado de la historia de la provincia. El dirigente llegó a la Casa Gris liderando la amplia coalición de Unidos para Cambiar Santa Fe, que aglutina a diversos partidos, y también se enfrenta al desafío de conducir el espacio oficialista.

"En términos políticos entiendo que hay una gestualidad de apertura, de contener a toda la coalición variopinta de Unidos que tiene muchos matices y expresiones adentro. Se nota un esfuerzo de Pullaro por contenerlas, con un equipo cercano de mucha confianza, pero dejando abierto el gabinete a todas las expresiones de la coalición", dijo Guberman.

En la materia de Seguridad, Pullaro cumple 100 días con una delicada situación principalmente en Rosario que sigue siendo presa del narcotráfico. La violencia recrudeció tras un polémico posteo de las redes oficiales del gobernador y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, donde mostraban requisas al "estilo Bukele", y se cobró tres vidas inocentes.

"Fue un claro error la foto, no era el momento, eso se hacía para cerrar una etapa, no para llegar a la conclusión y al dominio de las bandas", dijo el especialista.

El escenario conflictivo por la crisis económica y el fuerte ajuste del gobierno nacional marca la agenda provincial en diversos aspectos, uno de ellos tan trascendental como el transporte público. La ciudad de Santa Fe es fiel reflejo de ello, con sucesivos aumentos de boleto, paros, y un servicio que no satisface las necesidades de los usuarios. Guberman señaló que "si continúa la restricción de subsidios del Gobierno Nacional de Transporte, no va a ser solamente un tema de las ciudades, va a haber una necesidad de los gobernadores de expresarse porque las municipalidades no van a estar en condiciones de sostener los sistemas de transporte".

"Los gobernadores están presos en la situación. Por un lado la demanda docente absolutamente razonable, se ha partido el salario docente de noviembre hasta acá. Pero las provincias quedan en el medio de que la Nación colabora menos y que encima si los ve sueltos de mano para acompañar los aumentos que le demandan a los docentes los van a castigar. Entonces, están presos", expresó el consultor político.

Además cabe mencionar el conflicto docente que derivó en sucesivos paros y en el que hasta ahora no hay entendimiento en materia salarial. La paritaria central, por otro lado, será retomada este miércoles.

Por último, Guberman señaló lo que consideró como otro error comunicacional, "más de nicho", pero que no pasó desapercibido en redes como X (ex-Twitter), como fue la publicación de Pullaro vacunándose contra la Hepatitis B. Lo peculiar es que las fotografías fueron con el gobernador con el torso desnudo. El consultor político manifestó que "es muy incómodo, ya que lo están vacunando empleadas provinciales, hay un tema de género que hay que cuidar".

"Me parece que hay una idea de mostrar un gobernador atlético, jugado, en estado, pero se pasa de la raya y termina jugando muy al fleje. Creo que no hace falta, nadie va en cuero vacunarse, solamente el gobernador de Santa Fe. Entiendo desde la comunicación política donde quiere ir, pero fue una mala praxis de una buena idea", sentenció.

