Mirta Caffaratti fue homenajeada por Credicoop en el Mes de la Mujer

Una emotiva jornada se vivió en el Banco Credicoop, filial San Cristóbal, con las actividades que la entidad cooperativa programó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, proponiendo reflexiones y manifestaciones culturales.

En esta oportunidad, el Presidente de la Comisión de Asociados Amado Palavecino dio la bienvenida a un nutrido número de mujeres invitadas, destacando que "La conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, ha sido desde siempre parte de la agenda de nuestro movimiento y en los últimos tiempos ha ido cobrando mayor trascendencia".

"La relevancia que adoptó esta fecha nos insta a continuar y valorar todo lo realizado en estos años, a la vez que nos invita a complejizar nuestras reflexiones y acciones en pos de seguir promoviendo una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, donde las luchas y reivindicaciones de las mujeres trabajadores tome cada vez mayor fuerza".

"Nuestro compromiso como organización cooperativa y el anclaje territorial de la entidad nos da la posibilidad de generar espacios de análisis y acompañar acciones que promuevan la igualdad y el respeto, en un contexto adverso que intenta retroceder sobre derechos conquistados", finalizó Palavecino.

En la oportunidad se proyectó un video con el mensaje del presidente del banco, Carlos Heller, quien expresó: “Tenemos que decir con alegría y con satisfacción que hoy son muchísimas las mujeres que forman parte de nuestra organización en todos los niveles, trabajando, ocupando lugares en las comisiones de asociados, en el Consejo de Administración, en la Mesa Directiva, en la Sindicatura. Podríamos decir que no hay nivel en el que no exista la participación de mujeres”.

“Tal vez en algunos niveles todavía no es suficiente. Muchas veces hemos reclamado en las propias asambleas del banco para que más mujeres se incorporen, sobre todo en el plano directivo”, agregó.

“Cuando miramos las estructuras gerenciales y demás, vemos que hay un creciente proceso de integración y que va tendiendo a igualar la participación de mujeres en el total. No podemos decir lo mismo por ahí en el plano de lo institucional, aunque hemos avanzado muchísimo”, cerró.

A continuación, la Secretaria de Educación de la entidad Mirta Tonelli remarcó con palabras de profundo respeto y cariño la trayectoria, solidaridad y valores humanistas de la prof. Mirta Caffaratti, mujer sancristobalense que formó parte de la comisión de asociados en años anteriores, y por la cual se destaca su labor con los jóvenes. En esta oportunidad, Banco Credicoop la homenajeó con la entrega de una obra de arte.

Javier Rubín, gerente de la filial San Cristóbal, destacó las cualidades personales de Mirta Caffaratti a la vez que hizo entrega de la pieza artística especialmente hecha para la ocasión.

Posteriormente, el debate y las reflexiones se hicieron eco entre las presentes, en un momento de mucha complejidad con relación a los derechos adquiridos en estos últimos años, comprendiendo que la conmemoración es un elemento más de apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico de nuestra sociedad.

Participaron del encuentro además, la artista plástica Alejandra Carola Gaitán, quien expuso una monumental obra de arte que engalanó el encuentro de mujeres. La obra elegida para esta ocasión fue el rostro de "Marilyn Monroe". También entregó su arte, la escritora Verónica Capellino, quien leyó dos poemas de su último libro "La vida es secreta".

Para finalizar, se compartió un ágape entre los presentes.