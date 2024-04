Despiden a cientos de trabajadores del Correo Argentino y abren un retiro voluntario

El choque entre los manifestantes y la policía se produjo en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano. "No nos dejan manifestarnos", afirmó el dirigente del PO, Eduardo Belliboni. Durante la jornada, están previstos 500 cortes de rutas y movilizaciones en todo el país.

En febrero el valor real de las jubilaciones será inferior al registrado en el año 2002. Así lo confirmó mediante un estudio el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). El informe: "El ajuste basado en licuación no es sostenible" asegura que el proceso inflacionario pulverizó la posibilidad de compra del haber jubilatorio mínimo y las pensiones.

«Malvinas no es simplemente un hecho histórico importante para nuestro país, sino un momento que nos ha cambiado para siempre como comunidad, y tenemos el deber de transmitirlo a los jóvenes y a los no tanto, para que esta construcción de la memoria la podamos lograr entre todos” señaló el Intendente Gonzalo Braidot en el acto de conmemoración por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, este 1 de abril, junto a representantes del Centro de ex combatientes y la Asociación de Veteranos de Guerra.