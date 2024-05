Pablo Olivares, ministro de Economía de la provincia, habló del descuento se aplicará por no trabajar este miércoles 8 de mayo, día para el cual los gremios llamaron a paro. Y en particular, el ministro se refirió a la declaración jurada que deberá presentar el personal docente y asistentes escolares para que efectivamente se les pague ese día de trabajo y compute para el programa Asistencia Perfecta.“Con la declaración jurada estamos asegurando el derecho constitucional a trabajar”, afirmó el funcionario. “Es un dispositivo que les permitirá a quienes quieran trabajar, dejar el registro y pueda hacerse el trato justo entre quienes trabajan y los que no, para posteriormente abonar a quien corresponda”, consignó el titular de hacienda.

Olivares agregó que más allá de la huelga, “el Gobierno siempre tiene las puertas abiertas al diálogo; de hecho el 4 de enero tuvimos la primera reunión paritaria, y fue algo inédito. Fuimos el gobierno que más temprano abrió paritaria y pero al que más medidas de fuerza le hacen. Con los de miércoles y jueves (este último, nacional) se cumplirán trece paros en menos de un semestre, muy distinto a otros tiempos. Entendemos que el contexto macroeconómico está influyendo pero cuanto más tensiones hay, la obligación es apostar más al diálogo”, afirmó.

Para Olivares “el disenso ante una propuesta que parezca insuficiente no es el fin del mundo, porque se sigue discutiendo, se espera si hay mejores recursos; hay otras herramientas. Pero acá hay una mecánica aprendida que ante lo insuficiente se quita lo laboral. Y no es un gobierno al que afectan. Hay un soslayo de los impactos que esas medidas tienen en la ciudadanía. Hay prestaciones de servicios a ciudadanos, a alumnos, niños, a los que se afecta su futuro, y en el fondo son quienes pagan los recursos con los que se abonan los sueldos”.

Paro injusto

“Hay 4 millones de santafesinos que o van a tener menos clases, o menos servicios, y al mismo tiempo ven con preocupación que al final de mes tienen que pagar sus impuestos que van a los salarios de los que paran”, apuntó el ministro.

“Entendemos que no se puede tener pasividad ante la interrupción de los servicios a los ciudadanos, que también transitan esta coyuntura difícil, y ven que son quienes pagan los impuestos. Por eso nos parece justo que al menos como responsables de los recursos, desde el Gobierno demos una señal que por los días de no prestación de servicios no se paguen los servicios que no se brindaron”, enfatizó.

Por último, se refirió a la propuesta hecha a los gremios: “Si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62 % mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69 % mayores, mientras que la inflación oficial que hemos tenido registrada por el IPC hasta marzo, es del 52% y posiblemente la semana que viene el Indec ya esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, estamos acompañando el proceso inflacionario”.