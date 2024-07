El presidente Javier Milei confirmó que el Pacto de Mayo se firmará en Tucumán en los primeros minutos del 9 de Julio junto a los gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar.



"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que acompañamos en este momento", señaló Milei en declaraciones al canal TN.

Según sostuvo, "hay una convocatoria" amplia a asistir y expresó: "El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitados".

El Presidente, en tanto, confirmó que la próxima semana jurará como ministro Federico Sturzenegger, aunque todavía no definió cuál será el nombre de su nueva cartera.

"No habrá más cambios en el Gabinete. Estoy feliz con mi equipo", sostuvo Milei, al ser consultado sobre si podría haber nuevas modificaciones en su entorno.

En ese marco, detalló que la próxima semana se presentará una ley que buscará "la eliminación de más de cien leyes", que servirán para modernizar el sistema.

Al referirse a sospechas de corrupción que sobrevolaron distintas áreas de su gestión, destacó que no dudó en echar a los señalados.

"Le pongo un torpedo en la cabeza (si roba), sea el que sea, me importa nada quien sea", enfatizó el Presidente, que dijo que implementaría un "esquema Bersa (marca de armas)", es decir: "Te agarro robando, te corto la mano".

“El que las hace las paga”

El mandatario nacional también resaltó el envío al Congreso de un nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

"Si tiene consciencia para cometer un delito de adulto, por qué no va a pagar como adulto. El que las hace las paga", destacó Milei.

"Después se verán los mecanismos para el acompañamiento. La gente responde a los incentivos, si vos les hacés menos rentable el delito, delinquen menos, y en eso estamos trabajando muy activamente y está funcionando. En Rosario cayeron los delitos un 70%”, indicó.

El Presidente se manifestó así luego de que esta semana los Ministerios de Seguridad y Justicia presentaran oficialmente el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.