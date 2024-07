Sobre la proliferación de las cuentas falsas en Facebook, el concejal afirmó que es una práctica habitual pero no menos dañina. Si te referís a una publicación reciente en la que atacan al Senador Michlig y a otros funcionarios de la UCR, no es sorprendente que solo ataquen a un sector político. La gente no es tonta, sabe quién trabaja y quién se dedica a criticar y decir que el municipio es de ‘autogestión’.

Creo que el Intendente Andreychuck debería dejar de criticar y empezar a agradecer el trabajo del Senador Michlig y del Diputado González. Hay una inversión millonaria en San Cristóbal, gestionada por nuestros legisladores para nuestra ciudad. ¿Qué intendente no querría este nivel de inversión y obras en su ciudad? ¿Se olvida el intendente que recibió casi 33 millones de la provincia, gestionados por Michlig, que debía haber recibido Rigo y que Perotti frenó durante la campaña del año pasado?

Esa entrega de Obras Menores se realizó en la Casa del Senado y fue entregada por el Ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Luego, en las redes del municipio no agradecieron y tuvieron la desfachatez de decir que el dinero fue conseguido por gestiones del Intendente Andreychuk. Por eso digo que no quieren trabajar en conjunto. Antes de criticar, deberían explicar dónde quedaron todas sus promesas electorales y de trabajo para la ciudad, ya llevan 7 meses de promesas incumplidas, haciendo un paralelismo, la provincia en 6 meses solo en nuestra ciudad ejecuta varias obras en beneficio de los sancristobalenses.»

No estoy molesto, estoy preocupado porque atacan a quien trabaja y lo hacen desde cuentas falsas de Facebook.. Las inversiones del gobierno provincial que conduce Maxi Pullaro son importantísimas y gestionadas por Felipe Michlig y Marcelo González, como por ejemplo:

Bacheo de Ruta 39, 2 y 4 con demarcación correspondiente.

Construcción de Rotonda 39 y 2.

Jardín de la Escuela 40 (Perotti la comenzó, Pullaro la terminará) – $200 millones (la única obra de educación en la provincia).

Generador de Energía – $300 mil dólares.

Repavimentación del Barrio Palermo, 600 metros – $250 millones.

Retechado del hospital – $230 millones.

Cubierta exterior de la Escuela 40, edificio histórico ala norte y sur – $20 millones.

Cargo permanente de traumatólogo en el hospital.

Se retomó la gestión provincial para la conexión de gas natural al hospital.

Centro Cívico: todas las dependencias provinciales en un solo lugar, que se inaugurará en los próximos meses con la visita del Gobernador Maxi Pullaro.

Bonacina concluyó con un llamado a la transparencia y la colaboración, instando al Ejecutivo a dejar de lado las críticas infundadas y centrarse en el desarrollo conjunto de San Cristóbal.

Fuente: San Cristóbal al día.