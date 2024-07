Este lunes el Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González concluyeron la segunda etapa de actividades departamentales con vistas a los distritos de Suardi, Colonia Rosa y Colonia Mallmann en donde visitaron instituciones y entregaron aportes gubernamentales del Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), del Programa legislativo de Fortalecimiento Institucional (PFI) y del Programa departamental de iluminación Led (Pro.Di.Led).

Al final de la jornada, en la vista al complejo deportivo de Colonia Mallmann el Senador Michlig resumió que “estamos terminando una gratificante jornada de trabajo que comenzamos temprano en Hersilia, luego en Ceres, Suardi, Colonia Rosa y ahora con la caída del sol aquí en este lugar pequeño, cálido y afectivo. Hoy hemos acercado más de 80 millones de pesos que el estado provincial destina a este departamento, principalmente en inversión educativa”.

Luego el senador agregó que “¿me preguntan habitualmente si no me canso de andar en tantos lugares en un día?, y les digo que no, porque tenemos la posibilidad de acercar siempre una respuesta a distintas necesidades, de trabajar con pasión para el mejor bienestar de la gente, además por el cariño y afecto que recibimos de cada uno de ustedes, de todos los vecinos con quienes compartimos un mate, un abrazó, alguna anécdotas e inquietudes para seguir adelante”.

Visita a la Escuela N° 6141 de Suardi

En la ciudad de Suardi, el senador Felipe Michlig acompañado por el intendente Hugo Boscarol, el concejal Ricardo Nari, el diputado Marcelo González y la supervisora de la sección B regional 9 de San Cristóbal, visitaron la Escuela N° 6141 “Domingo F. Sarmiento” en donde compartieron un cálido acto con toda la comunidad educativa y el fervor de los alumnos.

El acto se llevó a cabo en el patio del colegio, con la presencia de la directora de la escuela, Laura Sterren; las vicedirectoras, Mónica Albano y Betiana Mandrile; y el presidente de la cooperadora, Jorge Juncos.

Durante el evento, el senador junto a las autoridades presentes hizo entrega de fondos FANI para la extracción de 14 árboles del predio escolar y comunicó la excelente noticia de que la escuela se beneficiará con la construcción de una nueva aula en el marco del Programa “1000 aulas” del Gobierno Provincial. También la escuela N° 559 tendrá tendrá un aula nueva a partir de un convenio de la Provincia con el Municipio. El departamento contará en total con 11 aulas nuevas”, detalló el Senador.

El representante departamental reflejó que “nuestro compromiso es trabajar siempre juntos, en equipo y comprometido con el desarrollo educativo, logrando tener mejores condiciones de habitabilidad en las escuelas”.

Visita a Colonia Rosa

En Colonia Rosa, los legisladores junto a los referentes locales María Belén Rui y Juan Díaz compartieron un sencillo acto en la Escuela N° 6097 “Almafuerte”, donde se realizaron entregas de aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (P.F.I.) a las siguientes instituciones:

“Capilla “Santa Rosa de Lima”, un segundo aporte, entregado a Yanina Ruffinatto, miembro del consejo pastoral, destinará a completar la compra de los elementos necesarios para renovar toda la instalación eléctrica. Además, el senador y el diputado se comprometieron a realizar otro aporte para cubrir los gastos de mano de obra, asegurando así la cobertura total de los costos.

Cooperadora Policial: El aporte fue recibido por Cintia Rui, secretaria de la cooperadora, y se destinará a las refacciones edilicias del edificio.

Escuela N° 6097 “Alma Fuerte”, recibido por la directora Viviana Díaz, la vicedirectora Marisa Candelero y miembros de la cooperadora. Este aporte se utilizará para la compra de un Smart TV.

Durante el acto, el senador y su equipo también informaron que la escuela será beneficiada con un aula adicional, lo cual se concretó “a través de una reunión -la semana anterior- con el ministro de Educación, José Goity, y las funcionarias María Martín y Carolina Piedrabuena, a quién agradecemos muchísimo”.

Visita a Colonia Mallmann

Al final de la recorrida de este lunes (que comenzó por la mañana en Hersilia y Ceres) los legisladores visitaron el complejo deportivo “Bar Marcos”, en donde fueron recibidos por sus propietarios, Marcos Vercelli y Ana Mora, quienes contaron la historia del acogedor lugar.

En la oportunidad Michlig y González -junto a María Belén Rui, Juan Díaz y Pablo Doro- hicieron entrega de cuatro columnas de reflectores LED de 500W, aportando así nuestro granito de arena para mejorar las instalaciones y apoyar el desarrollo deportivo de la comunidad.