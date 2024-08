El gobierno de Santa Fe inicia una cruzada contra médicos de IAPOS que cobran plus

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que la provincia prepara una batería de medidas para contrarrestar el cobro de plus de parte médicos que realizan prestaciones a través de la obra social Iapos. Consultado por El Litoral, el funcionario consideró que dicha práctica debe ser consideraba con la lógica de un "fraude, que tiene distintas modalidades y que, por lo tanto, también debe ser abordada a partir de diferentes medidas". "Es una práctica que no toleramos y que repudiamos", planteó Olivares. En tal sentido, dijo que la actual gestión se diferenciará de las anteriores que "sólo reparaban en los marcos normativos, para catalogar al plus como ilegal. Nosotros vamos a tener una postura más proactiva", advirtió.

En primera instancia, anunció que se intentará compensar al afiliado. "Lo haremos – adelantó- sin exigirle que aporte una factura porque pedirle una prueba sería revictimizarlo, y porque el médico tampoco va a emitir una factura de lo que es ilegal. Estamos buscando el mecanismo para hacer esa compensación, de manera que el afiliado pueda hacer una denuncia anónima con pruebas pero cuidando su identidad para preservar la relación con el profesional, y que pueda ser compensado por ello", comentó.

Los médicos

Respecto de las medidas que se adoptarán sobre los profesionales que incurren en el cobro de plus, Olivares dijo que la severidad de las sanciones o de los "incentivos negativos" que se instrumentarán dependerán de la reincidencia del médico en la práctica citada.

"El profesional que vaya acumulando una cantidad determinada de denuncias, en primer término, será advertido. Posteriormente, se aplicarán incentivos negativos. Todos los médicos que prescriben por IAPOS reciben un estímulo pequeño por cada receta electrónica que hacen. Si el médicos es denunciado por plus, ese incentivo no correspondería. En segundo lugar, podemos actuar sobre la facultad del médico de prescribir una receta. En este caso, el médico podría seguir atendiendo pero se exigirían algunos elementos administrativos adicionales para que pueda volver a retomar su habilitación y prescribir", explicó.

En tercera instancia, el ministro anticipó que la intención es que el reintegro que se realice al afiliado se compense a través del descuento a las prestadoras a las que respondan los médicos que cobran plus.

Fuente: El Litoral.