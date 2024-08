Más de 300 mil estudiantes de 2.500 escuelas participan de la primera instancia de Santa Fe en Movimiento

Además, hasta el 7 de agosto continúan abiertas las inscripciones para los “Encuentros deportivos” que se desarrollarán en 85 localidades y hasta el momento tiene anotados 17.700 estudiantes. Más de 300 mil estudiantes de 2.500 instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, escuelas rurales y hospitalarias de los 19 departamentos de la provincia participarán de la primera etapa de Santa Fe en Movimiento, iniciativa interministerial impulsada por el Gobierno de la Provincia.

Con más de 22 mil docentes involucrados en la coordinación, la instancia denominada “Escuelas en Movimiento” comienza a desarrollarse esta semana y apunta a brindar a cada entidad escolar la oportunidad de crear, organizar, diseñar e implementar un proyecto educativo que propicie el encuentro, la convivencia, la participación, la integración y la apropiación del espacio por parte de los estudiantes a través de diversos contenidos curriculares (deporte, arte y cultura). Cabe señalar que las instituciones participantes recibirán kits deportivo con pelotas para diferentes disciplinas, elementos de coordinación, vallas de salto, tortuguitas, pecheras, red de voley, paracaídas didácticos, entre otros ítems.

Santa Fe en Movimiento es un programa coordinado por los ministerios de Educación, Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Cooperación. El objetivo central es fomentar la participación de toda la población en actividades deportivas, educativas, recreativas y culturales.

Encuentros deportivos

Santa Fe en Movimiento también incluye una línea denominada “Encuentros Deportivos” que se desarrollarán del 9 de agosto al 6 de septiembre en centros de educación física, escuelas, instituciones deportivas y en polideportivos de 85 municipios y comunas de la provincia. Hasta el momento, 17.700 estudiantes están inscriptos para estas competencias que incluyen disciplinas como atletismo convencional y adaptado, basquet 3X3, ajedrez, futsal, fútbol mixto, fútbol adaptado, handball, natación adaptada, voley convencional y adaptado en categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el 7 de agosto, ingresando a la web oficial www.santafe.gob.ar/enmovimiento