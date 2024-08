La visita de Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dejó con gusto a nada a los presentes al no referirse a las necesidades de Santa Fe, ni siquiera saludó a la institución por su cumpleaños. “Se esperaba más, teníamos muchas expectativas”, reconoció el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



El mandatario generó una gran atracción en el círculo rojo empresarial ligado al agro y también en materia política, ya que estuvieron presentes el gobernador Maximiliano Pullaro y sus funcionarios, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. De hecho, en los discursos previos hicieron reclamos puntuales como forma de darle un marco de respuesta al presidente.

“Quizás, al venir al presidente, se esperaba alguna respuesta en las necesidades de infraestructura para la provincia por ejemplo. No sucedió, el presidente no sólo no se refirió al aniversario de la Bolsa por lo que fue invitado, sino que dio un discurso muy técnico de macroeconomía”, explicó en El primero de la mañana por LT8.

El reclamo a Milei

El reclamo más urgente del gobierno provincial a Nación son las reparaciones de rutas nacionales en Santa Fe y el traspaso jurisdiccional de algunas trazas como las de la zona portuaria. “Santa Fe lo que le pide a Nación es una definición concreta, si no pueden hacerse cargo de los arreglos o repavimentación de rutas tan importantes, la solución sería cederlas como les pedimos. De una u otra forma debe solucionarse y desde hace 8 meses estamos discutiendo lo mismo”, dijo Puccini.

“Lo que pedimos no es para uso exclusivo de los santafesinos sino para todo el país porque desde acá sale el 80% de las exportaciones. Le manifestamos esto incluso a Luis Caputo está de acuerdo, pero falta la firma, la decisión concreta, y vamos y nos dicen que se está por arreglar pero no sucede”.

En su discurso en la Bolsa, Pullaro había sostenido: “Le pedimos que nos cedan las trazas nacionales para hacernos cargo nosotros”. Y remarcó: “Queremos pedirle a los funcionarios del gobierno nacional que miren las trazas nacionales, la ruta 33, la ruta 11, la ruta 34, la 178, en el estado que se encuentran. Necesitamos que puedan ser repavimentadas de manera urgente. Pero también les decimos que si no pueden hacerlo, el gobierno de Santa Fe se va a hacer cargo”, reiteró.