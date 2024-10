Con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones sobre 249 legisladores presentes en la Cámara baja, la Cámara de Diputados convalidó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, hizo uso de su voto --a pesar de que no requería desempate-- y ratificó la posición del oficialismo de recortar los fondos para la universidad pública y gratuita.

ADUBA anuncia un paro para el 10 de octubre

"El escandaloso resultado en la Cámara de Diputados amenaza destruir la Universidad Pública. Y los trabajadores y trabajadoras la vamos a defender. Porque es la mejor herramienta de movilidad social contra la desigualdad. Porque trasciende barreras sociales y fomenta el pensamiento crítico y la diversidad. Porque en ella estudiaron desde los premios Nobel de nuestra historia a los líderes de cada área de conocimiento, de prestigio internacional. Porque permite que miles de jóvenes se formen al más alto nivel sin importar su origen. Porque es nuestra casa. Y no vamos a permitir que la destruyan", añadió el comunicado.

Y concluyó: "Sin salarios dignos NO hay trabajadores universitarios. Sin trabajadores NO hay Universidad. Sin Universidad NO hay futuro. Por eso, el 10 de octubre realizaremos un nuevo PARO sin concurrencia en todas las Universidades del país".