En un acto organizado por SADOP-Santa Fe, fue establecida una placa recordatoria en el Instituto Secundario Reconquista, en homenaje a uno de sus docentes que fue desaparecido por la dictadura militar. Se trata del Profesor HUGO W. MEDINA, quien trabajó en la institución cuando funcionaba desde su creación en un antiguo edificio ubicado en la esquina Iturraspe y Ludueña de la ciudad. Medina fue parte de la primera generación de docentes de Historia del hoy Profesorado N.º 4 "Ángel Cárcano".

La actividad agrupó, además de responsables institucionales y familiares de MEDINA, a alumnos compañerxs de sus nietxs CAMILO y GUILLERMINA, quienes concurren a ese colegio; a amigos, a referentes varios, como AMSAFE, CTA-Gral Obligado, Norte Amplio DDHH, Iglesia Católica, entre otrxs.

Con locución gremial de FABIANA y EVELIN, hicieron uso de la palabra la directora del Instituto, Profesora CLAUDIA LEDESMA; el hijo RAUL, quien entregó dos trabajos elaborados por su padre en días patrios cuando fue docente en este ámbito educativo; y el dirigente máximo del SADOP santafesino, PEDRO BAYÚGAR. En un momento de su alocución, éste recordó la lucha y la insistencia del sindicato para plantar en cada escuela de gestión privada el mojón de Memoria: “Nosotros desde hace bastante tiempo venimos haciendo éstos actos, son 21 compañerxs de establecimientos privados de la provincia que fueron secuestrados, detenidos, asesinados durante la última dictadura militar, HUGO uno de ellos… No en toda las escuelas nos abrieron las puertas, por eso destaco y agradezco especialmente (la apertura del Instituto)... en algunas para poder colocar tuvimos que modificar, no podía decir ‘dictadura’, ‘desaparecido’, ‘asesinado’, hicimos saltos literarios y colocamos la placa igual… En otros lugares directamente no nos permitieron colocar la placa, entonces, siguiendo las enseñanzas de OTILIA ACUÑA, Madre de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, nosotros colocamos la placa enfrente de la escuela, y la vergüenza (de los responsables) hizo que nos abrieran las puertas y pudimos colocar la placa adentro de la escuela!…”

El descubrimiento estuvo a cargo de familiares y SADOP DDHH. El gremio finalizó entregando material bibliográfico temático.

Fue un encuentro sencillo y fuerte, como para sentir caricias al alma en tiempos oscuros sobre éste y muchos otros puntos de la realidad social!!!

Fuente: Lolo Borsati.