Si bien En Hersilia lo más probable es que Silvana Romero vaya por un tercer mandato todavía el oficialismo no muestra las cartas. Tiene algunas otras, intuyo y pienso en quienes hoy ejercen cargos ejecutivos en las áreas sociales y culturales. Ellos podrían ser el relevo llegado el momento. Posiblemente la lista no se agote ahí. No está claro además si la continuidad de Silvana Romero depende de su deseo, voluntad o decisión, o de lo que pueda “sugerir” el senador Michlig, un actor siempre influyente en la política partidaria de cada localidad. Guste o no, la imagen de la presidenta se percibe fuerte, un tanto por propia virtud y por quienes sostienen el día a día de la gestión y otro tanto por la notoria falta de un armado político opositor decidido a jugar su rol.

En la oposición, trascendió que hubo encuentros y en esas reuniones parte de los asistentes, decidieron que era momento que salga alguien nuevo a la cancha. Quién, cuándo, cómo, con qué gente, sigue siendo un interrogante.

Estas casi dos gestiones de Silvana Romero a cargo de la presidencia no han tenido oposición, no hay una sola voz disonante en las reuniones de comisión. No ha surgido nadie de manera personal o grupal desde el justicialismo u otra fuerza que le marque la cancha al oficialismo. Esta situación hace que la oposición, en caso que arme lista, arranque con una desventaja enorme. Pero si tiene alguna aspiración en algún momento deberá hacerlo.

El oficialismo hasta podría darse el lujo de presentar un nuevo candidato, con la venia de la presidenta, y salir victorioso.

Lo cierto es que en lo inmediato, parece no haber nada que detenga el andar del partido de turno que, si por algo se caracteriza es por agrandar y hasta darle un halo de épica a actos cotidianos y silvestres y en paralelo disimular desaciertos, injusticias y bajezas, casi hasta la impunidad.

¿Qué oferta electoral tendremos los hersilienses?. Es tiempo de definiciones, en menos de un mes es el cierre de listas.

*Director Fm Hersilia 92.5