San Cristóbal: Entrega de árboles al Centro de Educación Física

En vísperas del Día Nacional del Árbol, la Coordinadora de Ambiente Mariana Jorrat efectuó una donación de árboles al Centro de Educación Física. Esta institución, que está próxima a cumplir 40 años, tiene como objetivo entregar estos árboles de distintas especies a cada escuela primaria de la ciudad.

Plantar árboles es una de las acciones más efectivas para cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Los árboles nos brindan oxígeno, sombra y refugio para la biodiversidad. Además, ayudan a mitigar el cambio climático y a embellecer nuestros espacios públicos.

"Este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración y el trabajo conjunto pueden generar un impacto positivo en nuestra ciudad. Estamos orgullosos de colaborar con el CEF y las escuelas primarias para fomentar la práctica de plantar árboles y cuidar el ambiente".