Las universidades públicas debatirán sobre innovación en Rosario

El Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria se realizará en Rosario el 28 y 29 de agosto. Participarán representantes de universidades públicas de todo el país y se presentarán más de 800 trabajos académicos.

Representantes de universidades públicas de todo el país se reunirán el 28 y 29 de agosto en el Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio” en la ciudad de Rosario.

El evento es una iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y durante dos jornadas se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los grandes ejes que atraviesan hoy al sistema universitario: la enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión. El objetivo es pensar la innovación en cada uno de estos campos, en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos que exigen nuevas respuestas desde la universidad pública.

El encuentro contará con la presentación de más de 800 trabajos académicos, distribuidos en distintas mesas de debate, y un espacio especialmente dedicado a la exposición de buenas prácticas: experiencias innovadoras que distintas universidades están desarrollando y que pueden servir de inspiración y réplica en otras instituciones.

Se espera la participación de alrededor de 2.000 personas de todo el país, entre docentes, investigadores, gestores, estudiantes y representantes de la comunidad académica y científica. En paralelo al congreso, el CIN realizará su reunión  ordinaria de rectores y rectoras. El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del viernes 29 servirá para analizar el estado de situación del sistema universitario argentino y definir las acciones para el segundo semestre, en diálogo directo con las conclusiones y debates que surjan del congreso.

Las personas que quieran consultar la agenda completa del encuentro pueden realizarlo en el siguiente link: Agenda completa

