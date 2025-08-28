Hersilia recibió un aporte provincial de más de $24 millones para el recambio de la nomenclatura urbana

El senador Provincial Felipe Michlig informó sobre la firma del Decreto N° 01818/2025, suscripto por el Gobernador Maximiliano Pullaro, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía Pablo Olivares, por el cual se otorga a la Comuna de Hersilia la suma de $24.580.000,00 para el Proyecto “Hersilia segura y en movimiento” presentado por la Pte. Comunal Silvana Romero, a fin de concretar la “nueva nomenclatura urbana”.

En tal sentido, en el marco del “Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales”, (expediente N° 00201-0275787-5) se autoriza liquidar la suma otorgada”, en “concepto de Subsidio con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión”.

Nueva nomenclatura urbana – ahora

El representante departamental Felipe Michlig comunicó a la Pte. Comunal Silvana Romero el resultado de las gestiones conjuntas llevadas a cabo y resaltó “el agradecimiento al Gobierno Provincial que conduce el Gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia, como también a los funcionarios que intervinieron en este proceso, entre ellos el secretario de la Agencia Prov. de Seguridad Vial, Carlos Torres; el director provincial de Coordinación Interjurisdiccional, Mauro Bertorino; además de los ministros citados.

Silvana Romero, agradeció al gobernador por esta respuesta, al Senador Michlig y al diputado Marcelo González “por siempre apoyar y contribuir a su mejor concreción de todas las gstiones”, a la vez que detalló que “el dinero será utilizado para cambiar toda la nomenclatura urbana, ya que los carteles con nombres de las calles son muy viejos y se encuentran sumamente deteriorados”.

Respuestas a los Hersilienses

En los fundamentos del Decreto citado se da cuenta que el “Programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales”, tiene como objetivo central de contribuir al mejoramiento de las infraestructuras viales en Municipios y Comunas, mediante el financiamiento de proyectos construidos por gobiernos locales…”.

Al respecto se formaliza el convenio con la Comuna de Hersilia a los fines de realizar mejoras en infraestructura vial de esa localidad, en beneficio de todos los hersilienses.

En el mencionado decisorio se establece que la planificación anual, conducción y ejecución de dicho programa estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la Dirección Provincial de Programación Territorial del Ministerio actuante (Seguridad y Justicia).