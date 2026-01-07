El senador Michlig visitó Soledad y Ñanducita en donde concretó distintas actividades institucionales

Este martes, el senador provincial Felipe Michlig visitó la localidad de Soledad en donde entregó aportes a instituciones educativas y deportivas. Luego en Ñanducita mantuvo una reunión de trabajo con autoridades comunales con el objetivo de avanzar en acciones concretas que permitan acompañar el desarrollo local.

El Senador Michlig manifestó que “es un gusto enorme visitar cada rincón de nuestro departamento, compartir y apoyar proyectos, obras y sueños de todas las instituciones que trabajan por el bien común, al igual que siempre apuestan al desarrollo de sus comunidades”.

Visita a la Escuela N° 515 “Mariano Moreno” de Soledad

El senador junto a la representante de la localidad de Soledad Sofía Ortiz, visitó la Escuela N° 515 “Mariano Moreno”, donde fue recibido por la directora del establecimiento educativo, Analía Romero.

Allí se reunieron con autoridades y representantes de instituciones locales, oportunidad en la que realizó la entrega de aportes y escuchó distintas necesidades planteadas, comprometiéndose a realizar prontas gestiones para brindar respuestas concretas.

Estuvieron presentes la presidenta del Club Atlético Huracán de Soledad, Patricia Bobadilla; el presidente de la subcomisión de fútbol del club, Lorenzo Bordón; Franco Fassi, integrante de la subcomisión; y Gabriela Montenegro, en representación de la comuna de Soledad.

Aportes y gestiones comprometidas

Durante el encuentro, el Club Atlético Huracán de Soledad recibió un aporte destinado a la compra de elementos para la pileta del club. Además, el senador Michlig se comprometió a realizar un próximo aporte que permitirá finalizar obras edilicias en los baños de la institución, dejándolos en condiciones para la próxima temporada de vacaciones de verano.

En ese marco, el presidente de la subcomisión de fútbol, Lorenzo Bordón, solicitó al senador un aporte para poder organizar la preparación del equipo de fútbol de cara a la próxima temporada, ante lo cual el legislador asumió el compromiso de realizar las gestiones correspondientes.

Asimismo, se realizó la entrega de un aporte a la Escuela N° 515 “Mariano Moreno”, el cual fue recibido por su directora Analía Romero junto a la tesorera de la cooperadora, Estefanía Montegrasso, y será destinado a la compra de sillas plásticas, que serán utilizadas en los distintos eventos organizados por la institución.

Por último, se entregó un aporte a la Escuela N° 1329 “Sargento Bustamante”, que será destinado a la mano de obra para la colocación de un aire acondicionado que había sido donado oportunamente por el senador Felipe Michlig.

Visita a la comuna de Ñanducita

Seguidamente, el senador provincial Felipe Michlig visitó la comuna de Ñanducita, donde fue recibido por el flamante presidente comunal de la localidad, Ariel Barbaglia. En el encuentro mantuvieron una reunión de trabajo en la que dialogaron sobre distintas gestiones y programas provinciales, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que permitan acompañar el desarrollo local.

El Senador destacó que «Ariel Barbaglia es otro de los nuevos mandatario comunales que comienzan por primera vez una gestión y a los pocos días de haber asumido venimos a brindarle todo nuestro apoyo y acompañamiento y con ello a todos los vecinos de Ñanducita».

De la reunión también participó el presidente del Club Atlético Ñanducita, Raúl Corbetto quien presentó diversos proyectos de obras para la institución deportiva, los cuales serán puestos en gestión con el acompañamiento del senador Michlig.