Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Con la oficialización de las listas, Santa Fe se prepara para definir a sus representantes en la Cámara de Diputados en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.



En esta ocasión, no habrá PASO y se renovarán 127, de las cuales 9 pertenecen a Santa Fe, de los 257 escaños totales del cuerpo legislativo.

Los candidatos:

1- Fuerza Patria: encabezada por Caren Tepp, secundada por Agustín Rossi y con referentes como Alejandrina Borgatta, Oscar “Cachi” Martínez y Fernanda Gigliani.

2- Provincias Unidas: lleva en primer lugar a Gisela Scaglia, acompañada por Pablo Farias y Melina Giorgi, entre otros.

3- Frente Amplio por la Soberanía: con Carlos del Frade a la cabeza, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni y Vanesa Oddi.

4- La Libertad Avanza: postula a Agustín Pellegrini, junto a Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro.

5- Igualdad y Participación: liderada por la actual diputada Agustina Donnet, acompañada por Damián Verzeñassi y Ana Narvaiz.

6- Coalición Cívica-ARI: con Eugenio Malaponte y María Inés Masino al frente de la boleta.

7- Republicanos Unidos: encabeza Luciano “Chano” Rossi, junto a Georgina Montalbano Bogey.

8- Defendamos Santa Fe: liderado por José Gaspar Lattuca, acompañado por María Noel Montenegro.

9- Compromiso Federal: lleva como primer candidato a Gabriel Chumpitaz, seguido por Polaca Latosinski y Federico Cutruneo.

10- Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U): postula a Franco Casasola y Carla Deiana en los primeros lugares.

11- Movimiento al Socialismo (MAS): encabezado por César Rojas Esquivel.

12- Política Obrera: con Marilin Gómez como primera candidata.

13- Partido FE: lista liderada por Pamela Ivana Perino.

14- Movimiento Independiente Renovador: con Juan Carlos Blanco en primer lugar.

15- Partido Autonomista: encabezado por Raimar Ataide da Costa.