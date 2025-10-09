Avellaneda: Familias reciben su terreno propio en el marco del Programa 100 Lotes

El Intendente Gonzalo Braidot encabezó este jueves 9 de octubre el acto de entrega de lotes del Programa 100 Lotes, que tuvo lugar en el Lote Rural N° 187 ubicado en Calle 101 y C. 224. Del encuentro participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes de la Mesa de Emergencia Habitacional y las familias beneficiarias.

Durante el encuentro, el jefe de gobierno local expresó que “detrás de cada uno de ustedes hay muchas otras familias que, como ustedes, esperan esta oportunidad. Y queremos que sean ustedes quienes también transmitan esa esperanza a los demás. Cuando lanzamos el Programa 100 Lotes junto a la Fundación Progresar dijimos que era el primero, y seguimos trabajando para que se convierta en una política sostenida en el tiempo, para que cada año más familias de Avellaneda puedan acceder a algo tan valioso como el lote propio donde construir su casa y la de sus hijos”.

Esta iniciativa busca brindar oportunidades de acceso al suelo urbano a familias de la ciudad. Del total, 28 lotes pertenecen a la Fundación Progresar y 72 son de propiedad estatal. En el acto, las familias recibieron de manera simbólica una planta y un certificado, como gesto representativo de crecimiento y esperanza.

Beneficiarios del Programa 100 Lotes

Insaurralde; Gomez; Sandoval; Carrizo; Vallejos; Gonzalez; Pintos; Furlan; Gonzalez; Mazzuchin; Machuca; Maidana; Bianchi; Sersen; Scarel; Cian; Quiroz; Muzzin; Segovia; Altamirano; Suligoy; Figueroa; Casco; Diaz/Ramos; Luque; Lopez Oviedo; Godoy; Lopez; Baru; Lorenzon; Goi; Gomez; Sanchez/Jaime; Sanchez; Acevedo; Benitez; Leiva/Gonzalez Castel; Mareco; Garcia; Barbosa; Sanchez; Gonzalez; Chavez; Segovia; Medina; Sotelo/Bejarano; Muzzin; Pagura; Leiva; Villan/Barreto; Godoy; Segovia; Franco; Merele; Altamirano; Chavez; Quiroga; Sanchez; Delgado; Sosa/Sosa; Peron; Fernandez; Herrera; Vallejos; Maidana; Segovia; Benitez; Acosta; Montenegro/Altamirano; Oliva; Silvan; Caballero Sanchez; Leguizamon; Blanco; Demartin; Alegre; Zamer; Rodríguez; Maidana; Scarel; Valiente; Vera; Diaz; Zorat; Ciro; Person; Flores; Hurt; Ciprés; Borda; Sager; Rodríguez; Enrique; Soto; Brac; Cabral; Cabral y Altamirano.

