Avellaneda: Familias reciben su terreno propio en el marco del Programa 100 Lotes

Santa Fe acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía
A partir de este jueves estarán disponibles los aportes.
El Intendente Gonzalo Braidot encabezó este jueves 9 de octubre el acto de entrega de lotes del Programa 100 Lotes, que tuvo lugar en el Lote Rural N° 187 ubicado en Calle 101 y C. 224. Del encuentro participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes de la Mesa de Emergencia Habitacional y las familias beneficiarias.Actualidad09 de octubre de 2025El Departamental
Durante el encuentro, el jefe de gobierno local expresó que “detrás de cada uno de ustedes hay muchas otras familias que, como ustedes, esperan esta oportunidad. Y queremos que sean ustedes quienes también transmitan esa esperanza a los demás. Cuando lanzamos el Programa 100 Lotes junto a la Fundación Progresar dijimos que era el primero, y seguimos trabajando para que se convierta en una política sostenida en el tiempo, para que cada año más familias de Avellaneda puedan acceder a algo tan valioso como el lote propio donde construir su casa y la de sus hijos”.
Esta iniciativa busca brindar oportunidades de acceso al suelo urbano a familias de la ciudad. Del total, 28 lotes pertenecen a la Fundación Progresar y 72 son de propiedad estatal. En el acto, las familias recibieron de manera simbólica una planta y un certificado, como gesto representativo de crecimiento y esperanza.
Beneficiarios del Programa 100 Lotes
Insaurralde; Gomez; Sandoval; Carrizo; Vallejos; Gonzalez; Pintos; Furlan; Gonzalez; Mazzuchin; Machuca; Maidana; Bianchi; Sersen; Scarel; Cian; Quiroz; Muzzin; Segovia; Altamirano; Suligoy; Figueroa; Casco; Diaz/Ramos; Luque; Lopez Oviedo; Godoy; Lopez; Baru; Lorenzon; Goi; Gomez; Sanchez/Jaime; Sanchez; Acevedo; Benitez; Leiva/Gonzalez Castel; Mareco; Garcia; Barbosa; Sanchez; Gonzalez; Chavez; Segovia; Medina; Sotelo/Bejarano; Muzzin; Pagura; Leiva; Villan/Barreto; Godoy; Segovia; Franco; Merele; Altamirano; Chavez; Quiroga; Sanchez; Delgado; Sosa/Sosa; Peron; Fernandez; Herrera; Vallejos; Maidana; Segovia; Benitez; Acosta; Montenegro/Altamirano; Oliva; Silvan; Caballero Sanchez; Leguizamon; Blanco; Demartin; Alegre; Zamer; Rodríguez; Maidana; Scarel; Valiente; Vera; Diaz; Zorat; Ciro; Person; Flores; Hurt; Ciprés; Borda; Sager; Rodríguez; Enrique; Soto; Brac; Cabral; Cabral y Altamirano.
