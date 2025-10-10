Proyecto para solicitar la instalación de un parque solar en San Cristóbal

Faenaron ilegalmente un vacuno en Constanza y hay un detenido
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal
La iniciativa, presentada por el diputado González, solicita al Poder Ejecutivo Provincial el proyecto de factibilidad de la construcción de un parque solar fotovoltaico de al menos 10 megavatios en la ciudad de San Cristóbal.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de avanzar hacia un esquema energético más sustentable, diversificado y seguro, atendiendo la situación particular de la ciudad, que constituye el punto final del tendido eléctrico provincial y que alimenta a otras nueve localidades de la región. Esta condición la hace especialmente vulnerable a interrupciones y cortes frecuentes en el suministro, afectando a hogares, instituciones, comercios y a la actividad productiva.
“San Cristóbal necesita una infraestructura energética moderna, limpia y eficiente. Un parque solar permitiría mejorar notablemente la calidad del servicio, por ello la importancia de este proyecto”, destacó González.
Actualmente, en el departamento se desarrollan proyectos similares: plantas solares de 5 megavatios en San Guillermo y Arrufó, y una de 20 megavatios proyectada en Ceres. La incorporación de San Cristóbal consolidaría un gran paso para la región.
El Intendente Gonzalo Braidot encabezó este jueves 9 de octubre el acto de entrega de lotes del Programa 100 Lotes, que tuvo lugar en el Lote Rural N° 187 ubicado en Calle 101 y C. 224. Del encuentro participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes de la Mesa de Emergencia Habitacional y las familias beneficiarias.
Felipe Michlig participó del acto presidido por Gisela Scaglia de entrega de camionetas y equipamiento para bomberos y defensa civil. Se trata de una inversión total del Gobierno Provincial por más de 2.500 millones de pesos para la compra de 22 camionetas y equipamiento para el combate de incendios.
Con la presencia de la Fiscal General Dra. Vranicich, el Fiscal Regional Dr. Vottero, la Fiscal Fissore, el Fiscal Adjunto Odriozola, el senador Michlig, el diputado González, la intendente Alejandra Dupouy y autoridades municipales se llevó a cabo la inauguración de esta nueva Fiscalía
