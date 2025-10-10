Proyecto para solicitar la instalación de un parque solar en San Cristóbal

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal La iniciativa, presentada por el diputado González.

Actualidad10 de octubre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
Marcelo González dip provincial

Un parque solar en San Cristóbal

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal
La iniciativa, presentada por el diputado González, solicita al Poder Ejecutivo Provincial el proyecto de factibilidad de la construcción de un parque solar fotovoltaico de al menos 10 megavatios en la ciudad de San Cristóbal.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de avanzar hacia un esquema energético más sustentable, diversificado y seguro, atendiendo la situación particular de la ciudad, que constituye el punto final del tendido eléctrico provincial y que alimenta a otras nueve localidades de la región. Esta condición la hace especialmente vulnerable a interrupciones y cortes frecuentes en el suministro, afectando a hogares, instituciones, comercios y a la actividad productiva.
“San Cristóbal necesita una infraestructura energética moderna, limpia y eficiente. Un parque solar permitiría mejorar notablemente la calidad del servicio, por ello la importancia de este proyecto”, destacó González.
Actualmente, en el departamento se desarrollan proyectos similares: plantas solares de 5 megavatios en San Guillermo y Arrufó, y una de 20 megavatios proyectada en Ceres. La incorporación de San Cristóbal consolidaría un gran paso para la región.   

