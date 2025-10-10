Faenaron ilegalmente un vacuno en Constanza y hay un detenido

Un hombre denunció haber encontrado un animal vacuno faenado en Constanza

Actualidad10 de octubre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
OIP
Foto Archivo

Se comienza un amplio rastrillaje por montes linderos junto a la colaboración de personal de la Dirección General Guardia Rural Los Pumas, observando a tres masculinos faenando, los mismos al notar la presencia policial se dan a la fuga logrando la aprehensión de uno de ellos, tratándose de una masculino de 25 años con domicilio en San Cristóbal. Se continuó con rastrillajes arrojando resultados negativos. Se le dio conocimiento a la Fiscal en turno, quien ordenó la detención del involucrado.

