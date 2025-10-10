Faenaron ilegalmente un vacuno en Constanza y hay un detenido

Proyecto para solicitar la instalación de un parque solar en San Cristóbal
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal La iniciativa, presentada por el diputado González.
Un hombre denunció haber encontrado un animal vacuno faenado en ConstanzaActualidad10 de octubre de 2025Carlos Lucero
Se comienza un amplio rastrillaje por montes linderos junto a la colaboración de personal de la Dirección General Guardia Rural Los Pumas, observando a tres masculinos faenando, los mismos al notar la presencia policial se dan a la fuga logrando la aprehensión de uno de ellos, tratándose de una masculino de 25 años con domicilio en San Cristóbal. Se continuó con rastrillajes arrojando resultados negativos. Se le dio conocimiento a la Fiscal en turno, quien ordenó la detención del involucrado.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal La iniciativa, presentada por el diputado González.
El Intendente Gonzalo Braidot encabezó este jueves 9 de octubre el acto de entrega de lotes del Programa 100 Lotes, que tuvo lugar en el Lote Rural N° 187 ubicado en Calle 101 y C. 224. Del encuentro participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes de la Mesa de Emergencia Habitacional y las familias beneficiarias.
A partir de este jueves estarán disponibles los aportes.
Felipe Michlig participó del acto presidido por Gisela Scaglia de entrega de camionetas y equipamiento para bomberos y defensa civil. Se trata de una inversión total del Gobierno Provincial por más de 2.500 millones de pesos para la compra de 22 camionetas y equipamiento para el combate de incendios.
Con la presencia de la Fiscal General Dra. Vranicich, el Fiscal Regional Dr. Vottero, la Fiscal Fissore, el Fiscal Adjunto Odriozola, el senador Michlig, el diputado González, la intendente Alejandra Dupouy y autoridades municipales se llevó a cabo la inauguración de esta nueva Fiscalía
Felipe Michlig participó del acto presidido por Gisela Scaglia de entrega de camionetas y equipamiento para bomberos y defensa civil. Se trata de una inversión total del Gobierno Provincial por más de 2.500 millones de pesos para la compra de 22 camionetas y equipamiento para el combate de incendios.
A partir de este jueves estarán disponibles los aportes.
El Intendente Gonzalo Braidot encabezó este jueves 9 de octubre el acto de entrega de lotes del Programa 100 Lotes, que tuvo lugar en el Lote Rural N° 187 ubicado en Calle 101 y C. 224. Del encuentro participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes de la Mesa de Emergencia Habitacional y las familias beneficiarias.