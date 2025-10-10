Faenaron ilegalmente un vacuno en Constanza y hay un detenido

Te puede interesar

Proyecto para solicitar la instalación de un parque solar en San Cristóbal Carlos Lucero Actualidad 10 de octubre de 2025 La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que solicita la creación de un parque solar en San Cristóbal La iniciativa, presentada por el diputado González.

Avellaneda: Familias reciben su terreno propio en el marco del Programa 100 Lotes El Departamental Actualidad 09 de octubre de 2025 El Intendente Gonzalo Braidot encabezó este jueves 9 de octubre el acto de entrega de lotes del Programa 100 Lotes, que tuvo lugar en el Lote Rural N° 187 ubicado en Calle 101 y C. 224. Del encuentro participaron el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, representantes de la Mesa de Emergencia Habitacional y las familias beneficiarias.

Entrega de camionetas y equipamientos para bomberos de San Cristóbal El Departamental Actualidad 09 de octubre de 2025 Felipe Michlig participó del acto presidido por Gisela Scaglia de entrega de camionetas y equipamiento para bomberos y defensa civil. Se trata de una inversión total del Gobierno Provincial por más de 2.500 millones de pesos para la compra de 22 camionetas y equipamiento para el combate de incendios.