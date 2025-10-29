Fin de semana largo: todos los feriados de noviembre 2025

Elecciones: las consultas más populares de los argentinos antes de ir a las urnas
En el anteúltimo mes del año hay un día no laborable y un feriado que dan paso a un fin de semana largo de cuatro días.
Con la llegada noviembre, muchos se preguntan si hay algún feriado en el último mes del año. Muchos incluso esperan que haya un fin de semana largo para hacer alguna escapada.
De acuerdo al calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete, en noviembre hay un día no laborable y un feriado que permiten un periodo de descanso extendido. Este queda configurado por el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.
Este feriado nacional tiene el carácter de trasladable y, como la fecha original coincide con el jueves 20, por normativa se corre al lunes siguiente.
El Gobierno, a su vez, tiene la potestad de designar hasta tres ocasiones, a lo largo del año, un feriado o día no laborable con fines turísticos. Este año se decidió que este quedará a discreción de cada empleador para determinar si sus trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo el viernes 21 o no. El de noviembre es el último de 2025, ya que previamente se utilizaron en los meses de mayo y agosto.
Qué se recuerda el Día de la Soberanía Nacional
El feriado corresponde al 20 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Soberanía Nacional.
La jornada recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, cuando el ejército anglo-francés intentó realizar una invasión del territorio de la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas. En aquel momento, el ejército a cargo de Lucio Mansilla, que tenía apoyo desde el exterior de José de San Martín, realizó una resistencia exitosa y logró defender las costas del río Paraná.
A pesar de las condiciones adversas y la inferioridad numérica, luego de una lucha de siete horas se pudo defender el territorio y evitar que las fuerzas enemigas tomaran el control del río. Para el triunfo bélico, fue clave la estrategia de adelantarse por un estrecho: la Vuelta de Obligado.
Diferencia entre feriados nacionales y días no laborables
La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador.
En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.
¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?
En los últimos meses del año, estos son los feriados restantes:
Noviembre
Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).
Diciembre
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
