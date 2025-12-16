Instituciones educativas de Colonia Ana recibieron aportes de Fortalecimiento Institucional

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clasees
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
El presidente Comunal de Colonia Ana, Marcos Clausen, en representación del Senador Provincial por el Departamento San Cristóbal Felipe Michlig, hizo entrega de aportes a instituciones educativas de la localidad, provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores (PFI).16 de diciembre de 2025Carlos Lucero
El presidente Comunal de Colonia Ana, Marcos Clausen, en representación del Senador Provincial por el Departamento San Cristóbal Felipe Michlig, hizo entrega de aportes a instituciones educativas de la localidad, provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores (PFI).
En esta oportunidad, se vieron beneficiadas:
–La escuela N° 6320 Horacio Quiroga, con Smart TV de 43 pulgadas y un aporte de 250,000 pesos para cubrir costos de sonido.
–La escuela N° 6131 María Bolis de Cattaneo, también recibió un Smart TV de 43.
Gestiones y agradecimiento
El presidente comunal Marcos Clausen recibió el agradecimiento de las autoridades educativas y se lo trasladó al senador Michlig y también en su propio nombre.
“Siempre que recibimos este tipo de requerimiento lo gestionamos ante nuestro senador, y siempre tenemos una respuesta positiva. Cada compromiso asumido se cumple al pie de la letra, lo cual para las instituciones es de una gran ayuda” reflejó el mandatario comunal.
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año.
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el pasado jueves a tres personas, identificadas como I. G., M. S. y L. C., en el marco de una causa por microtráfico y usurpación en la ciudad de San Cristóbal.
Un grave accidente ocurrió este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 4, cerca de María Luisa, cuando un camión y un auto chocaron de frente, dejando como saldo la muerte de una persona.