Instituciones educativas de Colonia Ana recibieron aportes de Fortalecimiento Institucional



El presidente Comunal de Colonia Ana, Marcos Clausen, en representación del Senador Provincial por el Departamento San Cristóbal Felipe Michlig, hizo entrega de aportes a instituciones educativas de la localidad, provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores (PFI).

En esta oportunidad, se vieron beneficiadas:

–La escuela N° 6320 Horacio Quiroga, con Smart TV de 43 pulgadas y un aporte de 250,000 pesos para cubrir costos de sonido.

–La escuela N° 6131 María Bolis de Cattaneo, también recibió un Smart TV de 43.

Gestiones y agradecimiento

El presidente comunal Marcos Clausen recibió el agradecimiento de las autoridades educativas y se lo trasladó al senador Michlig y también en su propio nombre.

“Siempre que recibimos este tipo de requerimiento lo gestionamos ante nuestro senador, y siempre tenemos una respuesta positiva. Cada compromiso asumido se cumple al pie de la letra, lo cual para las instituciones es de una gran ayuda” reflejó el mandatario comunal.